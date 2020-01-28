В Одесі мітингували проти обласного прокурора Вихора, – ЗМІ

Вранці 28 січня біля будівлі Одеської обласної прокуратури відбулася акція протесту. З плакатами "Заперченко - злодій", "Де нові обличчя?", одесити вийшли на вулицю, щоб привернути увагу широкої громадськості до теми ротації кадрів у регіональному наглядовому відомстві. Як зазначили мітингувальники, один із заступників нового обласного прокурора, Віталій Заперченко, не має права не те, що займати посаду заступника прокурора, але й взагалі служити в правоохоронних органах.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести.ua".

Місцеві активісти, які добре знають "діяльність" Віталія Заперченка в роки, коли він очолював Комінтернівську районну прокуратуру м. Одеси, обурені тим, що факт скандалів і відвертого протистояння не просто обійшли стороною, але й видалили з офіційної біографії Віталія Заперченка.

У своєму офіційному листі на ім'я генерального прокурора України Руслана Рябошапки ще в листопаді 2019 року одеські активісти, що представляють громадську організацію "Самооборона Одеси", вказали на факти фальсифікації кримінальних справ з боку Віталія Заперченка, наприклад – щодо колишнього громадського діяча, а нині заступника голови обласної державної адміністрації Віталія Свичинського на замовлення колишнього голови Комінтернівського району екс-регіонала Івана Марзака в 2014 році. Вже в наступному 2015 році Віталій Заперченко "кришував віджимання" у фермерів району врожаю і техніки, яке, як стверджують укладачі офіційного звернення, також проводив Іван Марзак.

Дані факти зловживання службовим становищем були неодноразово зафіксовані в ЗМІ, також є звернення до правоохоронних органів з боку потерпілих. Але справи, які "курирував" Заперченко так й залишилися нерозкритими.

Тому одеські громадські діячі вимагали від генерального прокурора ініціювати проведення службового розслідування всієї діяльності нового заступника прокурора Одеської області. Пройшло 2 місяці. Ніяких рішень з Генеральної прокуратури щодо персоналії Віталія Заперченка не було прийнято. Тому одесити знову вийшли до будівлі обласної прокуратури з вимогою про люстрацію старих кадрів.