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28 січня 2020, вівторок, 13:03 14
Європа 2020-01-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
Король Бельгії Альберт II визнав свого позашлюбного дитини

Король Бельгії Альберт II визнав свого позашлюбного дитини

Ольга Фандорина
Король Альберт
Дельфіна Боель. Фото: instagram.com/delphine_boel
Дельфіна Боель. Фото: instagram.com/delphine_boel

Колишній бельгійський король Альберт  визнав, що є батьком художниці Дельфін Боель, після того як він був змушений здати тест ДНК. Про це 28 січня повідомляє Бі-бі-сі. Дельфіна Боель боролася за це визнання шість років і тепер може претендувати на одну восьму частину майна Альберта II - лоб цьому повідомляє The Guardian.

За словами адвоката екс-короля Алейн Беренбум, "його величність Альберт II отримав результати ДНК-тесту, в якому він брав участь за наполяганням брюссельського апеляційного суду. Висновки показали, що він біологічний батько місіс Дельфін Боель.

Адвокат додав, що колишній король вирішив закінчити судові тяжби "з честю і гідністю". При цьому монарх наполягає, що з моменту народження місіс Боель не брав участі у її вихованні, але завжди поважав зв'язок, який існував між ними батьком і дочкою.

Нагадаємо, король Бельгії почав правити в 1993 році після смерті Бодуена Першого, у якого не залишилось спадкоємців. По Конституції Бельгії, монарх в основному виконує представницькі функції, а реальна влада зосереджена в руках прем'єр-міністра.

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