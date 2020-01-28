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  • У приміщенні "Львівської політехніки" знайшли розлиту ртуть
28 січня 2020, вівторок, 13:45 9
Події 2020-01-28T15:30:03+02:00
Українські Новини
У приміщенні "Львівської політехніки" знайшли розлиту ртуть

У приміщенні "Львівської політехніки" знайшли розлиту ртуть

Ольга Фандорина
Ртуть, Розлив ртуті
Львівська політехніка. Фото: zaxid.net
Львівська політехніка. Фото: zaxid.net

В електрощитовій одного з корпусів "Львівської політехніки" знайшли ртуть. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"27 січня, близько 11:45 год. в електрощитовій на першому поверсі будівлі корпусу №10 НУ "Львівська Політехніка", по вул. Устияновича, 5, виявлена ртуть (близько 60 грамів). Підрозділами ГУ Держнс у Львівській області проведено заходи з демеркуризації і збору залишків ртуті", - наголошується в повідомленні.

Рятувальники заходи з демеркуризації і збору залишків ртуті.

Як повідомляли Українські Новини, у березні у центрі Львова невідомі розлили кілограм ртуті. Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м. кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином.

У вересні у Черкасах рятувальники ліквідували розлив 9 кілограм ртуті на одному з підприємств. Фахівці ДСНС вилучили з місця події ще 5 гумових колб для зберігання промислової ртуті. Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно були вилучені на місці події в цьому році.

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