У приміщенні "Львівської політехніки" знайшли розлиту ртуть

В електрощитовій одного з корпусів "Львівської політехніки" знайшли ртуть. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"27 січня, близько 11:45 год. в електрощитовій на першому поверсі будівлі корпусу №10 НУ "Львівська Політехніка", по вул. Устияновича, 5, виявлена ртуть (близько 60 грамів). Підрозділами ГУ Держнс у Львівській області проведено заходи з демеркуризації і збору залишків ртуті", - наголошується в повідомленні.

Рятувальники заходи з демеркуризації і збору залишків ртуті.

Як повідомляли Українські Новини, у березні у центрі Львова невідомі розлили кілограм ртуті. Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м. кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином.

У вересні у Черкасах рятувальники ліквідували розлив 9 кілограм ртуті на одному з підприємств. Фахівці ДСНС вилучили з місця події ще 5 гумових колб для зберігання промислової ртуті. Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно були вилучені на місці події в цьому році.