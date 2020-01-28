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28 січня 2020, вівторок, 11:12 3
Події 2020-01-28T11:20:59+02:00
Українські Новини
Чоловік помер від грипу в Рівненській області

Чоловік помер від грипу в Рівненській області

Василь Трухан
Грип
Фото Укрінформ
Фото Укрінформ

50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області. Про це Українським Новинам 27 січня повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Чоловік перебував на лікуванні в Рівненській обласній лікарні з 13 січня.

Він був жителем Корецького району і захворів 8 січня.

Це перший випадок смерті від грипу у цьому епідеміологічному сезоні в Рівненській області.

минулого тижня рівень захворюваності на грип в Рівненській області збільшився на 48%, захворіли 7,8 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, хлопчик помер від ускладнень грипу в Днипре.

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