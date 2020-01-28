У Києві увечері на мосту Патона сталося дві великі ДТП з постраждалими

У Дніпровському районі Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю 5 автомобілів, в результаті чого постраждали троє осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інформація про ДТП надійшла в поліцію вчора ввечері. Попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті цього зіткнулися п'ять автомобілів.

"Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини і механізм події, вивчають записи з камер відеоспостереження та відеореєстраторів транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

У ДТП постраждали двоє водіїв і пасажир одного з автомобілів. Лікарі їх госпіталізували в стаціонар з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.