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  • У Києві увечері на мосту Патона сталося дві великі ДТП з постраждалими
28 січня 2020, вівторок, 11:05 3
Події 2020-01-28T11:55:48+02:00
Українські Новини
У Києві увечері на мосту Патона сталося дві великі ДТП з постраждалими

У Києві увечері на мосту Патона сталося дві великі ДТП з постраждалими

Ольга Фандорина

У Дніпровському районі Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю 5 автомобілів, в результаті чого постраждали троє осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інформація про ДТП надійшла в поліцію вчора ввечері. Попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті цього зіткнулися п'ять автомобілів.

"Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини і механізм події, вивчають записи з камер відеоспостереження та відеореєстраторів транспортних засобів", - йдеться в повідомленні. 

У ДТП постраждали двоє водіїв і пасажир одного з автомобілів. Лікарі їх госпіталізували в стаціонар з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
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