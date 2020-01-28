19-річний студент, який повернувся з Китаю, госпіталізований у Львові з нежиттю

19-річний студент, який повернувся з Китаю, госпіталізований у Львівську обласну клінічну лікарню у Львові з нежиттю. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. За його словами, перші аналізи свідчать про те, що коронавіруса у студента немає. Лікарі мають намір продовжити обстеження. Студент відчув нездужання 23 січня ще в Китаї. У нього зараз немає температури, а лише нежить і кашель. Студент перебуває в лікарні в окремому боксі. Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрпошта" заявляє, що жодних доказів щодо ризику поширення нового коронавіруса через товари, поки не зафіксовано. У грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії. Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавіруса.ммммм