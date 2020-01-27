У США чоловік возив в авто скелет, щоб користуватися пільгової смугою

У США затримали водія, який возив штучний скелет, щоб користуватися спеціальною смугою для транспорту з пасажирами. Про це повідомляє "BBC Україна".

Поліцейські помітили одягнений і прив'язаний до пасажирського крісла скелет, після чого попросили 62-річного чоловіка вийти з машини. Про це повідомили у відділі громадської безпеки Аризони.

Згодом водієві виписали штраф. Влада штату розповіла, що щороку правила користування пільговими смугами на дорогах порушують близько 7000 водіїв.

Відділ громадської безпеки також застеріг інших водіїв не вдаватися до подібних витівок.

Повідомлення відділу громадської безпеки в Twitter містить фото з авто, де на пасажирському кріслі сидить "скелет", одягнений у камуфляжний капелюх.

Водій з Аризони - не перший, хто звернувся до сумнівних кроків, щоб обійти правила, за яким водії авто без пасажирів не можуть користуватися пільговим смугами.

У минулому році на такій смузі спіймали водія, який віз манекен, одягнений у бейсболку і сонячні окуляри, повідомляє АР.



Як повідомляли Українські Новини, у Єгипті знайшли скелет жінки віком 3700 років.