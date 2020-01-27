У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV

Зловмисника, який обікрав автомобіль відомої співачки Maruv в Києві, заарештували на два місяці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, повідомляється, що за клопотанням місцевої прокуратури №10 зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою.

Наголошується, що іноземцю повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 185 КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 630 тис. гривень. Станом на 27 січня 2020 року заставу не внесено. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 січня 2020 року на вулиці Богдана Хмельницького невідомий шляхом розбиття заднього скла в автомобілі викрав з салону сумку з грошима та коштовностями потерпілої.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня співачку Maruv знову обікрали в українському аеропорту. Артистка припускає, що це зробили співробітники компанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше в аеропорту "Бориспіль" вкрали "коштовності" з валізи MARUV.