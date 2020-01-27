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27 січня 2020, понеділок, 21:44 3
Силові структури 2020-01-27T21:46:17+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт про підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнко

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт про підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнко

Елизавета Кесельман
вбивство журналіста, василь сергієнко, Офіс Генпрокурора
Вбитий у 2014 році журналіст Василь Сергієнко.Фото: http://abzac.in.ua/
Вбитий у 2014 році журналіст Василь Сергієнко.Фото: http://abzac.in.ua/

24 січня 2020 року Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних у справі вбивства і викрадання в 2014 році учасника Евромайдана і журналіста Василя Сергієнка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що досудове розслідування у виробництві завершував Центральний апарат Державного бюро розслідувань.

Обвинувальний акт спрямований проти особи за фактом незаконного проникнення на територію домоволодіння Сергієнко, звідки той був викрадений і убитий, однак про кого саме йде мова, правоохоронці не повідомили.

Також підозрюваному у вбивстві журналіста та ще одній особі інкримінують участь у злочинній організації, яка діяла в період з листопада 2013 по липень 2015 року на території Київської та Черкаської областей.

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня 2017 року поліція затримала, а суд заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнко в Києві.

12 квітня правоохоронці затримали в Київській області ще одного підозрюваного у вбивстві громадського діяча і журналіста Василя Сергієнка.

Тіло активіста та журналіста Василя Сергієнка знайшли в лісі в Черкаській області зі слідами тортур в 2014 році.

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