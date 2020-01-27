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27 січня 2020, понеділок, 20:56 171
Суспільство 2020-01-27T21:08:22+02:00
Українські Новини
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков

2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков

Валерия Драгомирова

Українські дороги зношені, а система керування ними застаріла. Цьогоріч систему буде перезавантажено, і результатом стануть тисячі кілометрів оновлених доріг. Про це заявив на презентації програми "Дороги UA 2020" керівник Укравтодору Олександр Кубраков.

За його словами, базовими проблемами галузі є корупція, застаріла система регіонального управління, бюрократія і, власне, погані дороги.

"Наразі 90-95% усіх українських доріг перебувають у незадовільному стані. І близько половини з них потребує повного оновлення. Далі так тривати не може", - зазначив голова Укравтодору.

В планах на 2020 рік, які сьогодні презентував Кубраков разом з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, йдеться про ремонт понад 6 000 автомобільних доріг. Для реалізації цього плану буде залучено рекордні 85 млрд гривень.

"Плюс нова управлінська політика. Все це допоможе зробити цей рік переломним", - запевнив Кубраков.




За його словами, вже активно впроваджується жорстка і прозора кадрова політика. Оновлено 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а зараз активно впроваджується внутрішня система KPI і незалежна оцінка якості робіт підрядників.

Відбувається оптимізація закупівельного процесу, для чого розробляються єдині кваліфікаційні вимоги, єдина тендерна документація, єдиний типовий договір.

Також в Укравтодорі роблять ставку на міжнародне партнерство та впровадження сучасних рішень: співпрацю з IT-компаніями у сфері BigData, smart-планування з орієнтацією на кількісні та якісні показники, розвиток ІТС (інтелектуальної транспортної системи) і діджитилізацію процесів.

"Цілі дуже амбітні. Але з тією підтримкою, яку ми маємо від бізнесу, усіх гілок державної влади та громадськості – у нас все вийде!" - наголосив Кубраков.

Нагадаємо, напередодні радник прем’єр-міністра Юрій Голик оприлюднив плани будівництва об’їзних доріг по всій Україні.
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