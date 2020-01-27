Бойко хоче скасувати закон про середню освіту, оскільки він порушує права російськомовних

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко після проведення громадських слухань щодо прийнятого Законом України "Про повну загальну середню освіту" в Харкові заявив, що даний закон порушує конституційні права громадян, та опозиціонери мають намір домагатися його скасування.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За словами Бойка, для 30% громадян України російська мова є рідною, і прийнятий закон порушує їх конституційні права. "Почали з так званого закону про захист української мови, на яку ніхто не нападав. Насправді це був каральний закон про заборону російської мови в громадській сфері. Сьогодні дійшли до освіти – хочуть заборонити викладання російською мовою. Це абсолютно очевидно – це пряма дискримінація, тому що мовами Європейського союзу в школі можна вчитися, а російською мовою не можна. Найбільш цинічне і неприємне, що "слуги народу" за це проголосували. Хоча йдучи до влади, вони декларували свободу і рівність прав громадян. І тепер самі цинічно це порушили", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Депутати від фракції ОПЗЖ зареєстрували проект постанови №0901-П про скасування рішення Ради про прийняття закону "Про повну загальну середню освіту".

"Я радий, що харківські освітяни, правозахисники нас підтримують. Ми бачимо, що ми не одні у цій боротьбі. Ми будемо боротися проти вступу в силу цього карального закону", – підкреслив Бойко.

За підсумками громадських слухань було прийнято звернення з вимогою до Президента України Володимира Зеленського згадати про свої обов'язки гаранта Конституції, передвиборчі обіцянки, дані людям, і міжнародно-правові зобов'язання української держави. "Президент повинен скористатися правом вето щодо закону "Про повну загальну середню освіту", – йдеться у зверненні.