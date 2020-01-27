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27 січня 2020, понеділок, 19:43 16
Верховна Рада і партії 2020-01-27T21:00:02+02:00
Українські Новини
Бойко хоче скасувати закон про середню освіту, оскільки він порушує права російськомовних

Бойко хоче скасувати закон про середню освіту, оскільки він порушує права російськомовних

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Закон про середню освіту, Дискримінація, російська мова
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко після проведення громадських слухань щодо прийнятого Законом України "Про повну загальну середню освіту" в Харкові заявив, що даний закон порушує конституційні права громадян, та опозиціонери мають намір домагатися його скасування.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За словами Бойка, для 30% громадян України російська мова є рідною, і прийнятий закон порушує їх конституційні права. "Почали з так званого закону про захист української мови, на яку ніхто не нападав. Насправді це був каральний закон про заборону російської мови в громадській сфері. Сьогодні дійшли до освіти – хочуть заборонити викладання російською мовою. Це абсолютно очевидно – це пряма дискримінація, тому що мовами Європейського союзу в школі можна вчитися, а російською мовою не можна. Найбільш цинічне і неприємне, що "слуги народу" за це проголосували. Хоча йдучи до влади, вони декларували свободу і рівність прав громадян. І тепер самі цинічно це порушили", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Депутати від фракції ОПЗЖ зареєстрували проект постанови №0901-П про скасування рішення Ради про прийняття закону "Про повну загальну середню освіту".

"Я радий, що харківські освітяни, правозахисники нас підтримують. Ми бачимо, що ми не одні у цій боротьбі. Ми будемо боротися проти вступу в силу цього карального закону", – підкреслив Бойко.

За підсумками громадських слухань було прийнято звернення з вимогою до Президента України Володимира Зеленського згадати про свої обов'язки гаранта Конституції, передвиборчі обіцянки, дані людям, і міжнародно-правові зобов'язання української держави. "Президент повинен скористатися правом вето щодо закону "Про повну загальну середню освіту", – йдеться у зверненні.

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