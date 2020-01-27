Ярославський має намір займатися українськими дорогами

Сьогодні, 27 січня, на форумі "Дороги UA 2020", який відбувся під егідою Кабінету Міністрів України та Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор", власник і президент групи DCH Олександр Ярославський заявив про намір зайнятися дорожнім будівництвом.

"Якщо не ми, то хто? Дивлячись на стан наших доріг, я вирішив, що DCH братиме участь в дорожньому будівництві", - сказав бізнесмен.

Ярославський оцінив потенціал обсягу робіт, який може виконати дорожньо-будівельний напрямок DCH в цьому році, в "100-200 млн доларів, можливо, 300 млн доларів". І заявив про готовність включатися у відповідні проекти самим найближчим часом.

Як повідомив Ярославський, в групі DCH буде створено профільний підрозділ, яке буде залучати партнерів, які мають необхідну технічну базу та мають відповідний серйозний досвід.

"Ми напевно будемо когось залучати до кооперації. Тих, у кого є дорожня техніка, хто зможе швидко адаптуватися до нашої ситуації, кому ми віримо й з ким можемо чесно зробити цей бізнес. Вивчимо план уряду, який представили сьогодні, та будемо брати участь в тендерах, як мінімум, в Харківській і Дніпропетровській областях. А в цілому нас цікавлять всі дороги, які ми зможемо побудувати", - пояснив він.

Як повідомили присутні журналісти, поспілкуватися зі ЗМІ Олександр Ярославський вийшов з ділової зустрічі, де був присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Сьогодні раніше, глава уряду заявив, що до кінця 2020 року в Україні має з'явитися 4 тис. км якісних доріг.

Група DCH Олександра Ярославського заснована більше 20 років тому і має широкий спектр діяльності. Інвестиційний портфель включає активи таких секторів, як фінанси, девелопмент, промисловість, транспорт, готельний бізнес та інше. Серед знакових підприємств групи - легендарні Харківський тракторний та Дніпропетровський металургійний заводи.

DCH, зокрема, відома масштабними інфраструктурними проектами в Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012. Завдяки інвестиціям Ярославського в розмірі 300 млн доларів там був побудований новий аеропорт і створений ряд критеріальних для УЄФА спортивних об'єктів. На даний час DCH розпочала роботу над проектом будівництва нового аеропорту в Дніпрі, в рамках приватно-державного партнерства, ставши приватним інвестором створення сучасного аеровокзального комплексу (планова сума інвестицій - 80 млн доларів).

Минулого тижня в Давосі (Швейцарія) Олександр Ярославський взяв участь в засіданні Національної інвестиційної ради України. А також підтвердив журналістам, що купує у Віктора Пінчука банк "Кредит-Дніпро" і розповів про хід реалізації своїх проектів "Екополіс-ХТЗ" в Харкові та будівництво нового аеропорту в Дніпрі.