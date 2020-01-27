В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи кризу промисловості в 2019 році, заявив, що при нинішньому уряді темпи падіння промвиробництва зросли в 6,4 рази, і створенням формальних структур проблеми галузі вирішити неможливо.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Сьогодні промисловість з локомотива економіки перетворилася на найбільш кризовий її сектор. За підсумками 2019 року падіння промвиробництва склало майже 2%, і на даний момент індустріальний сектор економіки становить лише 80% від рівня 2013 року. Надії на поліпшення ситуації після зміни влади поки не виправдовуються. Навпаки, за час роботи нинішнього уряду темпи падіння промисловості зросли в 6,4 рази. І тому пропозиція Мінекономіки щодо створення "штабу" з її порятунку – це лише формальність. Україні потрібна працююча державна програма підтримки промисловості", - заявив Льовочкін.

Політик повідомив про те, що найбільше падіння протягом 2019 року спостерігалося у галузі виробництва електричного обладнання (-19,9%), легкої промисловості (-9,9%), автомобілебудуванні (-9,7%).

"Металургія й узагалі поставила антирекорд за всі часи незалежності: виплавка сталі склала 20,84 млн тон, що на 3,1% менше, ніж у 2018-му. Падіння йде вже навіть в таких галузях як виробництво кондитерських виробів та чоловічого взуття. Це вже не просто системна криза, а повна деіндустріалізація", – вважає він.

За словами народного депутата, відновлення промисловості сьогодні має стати - поряд з відновленням миру - ключовим завданням для влади.

"Опозиційна платформа - За життя" представила до парламенту пакет законопроектів, спрямованих на відновлення промвиробництва і створення нових робочих місць", – підсумував Льовочкін.