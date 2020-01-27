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27 січня 2020, понеділок, 16:11 6
Зовнішня політика 2020-01-27T16:17:46+02:00
Українські Новини
Макрон відзначив роль Червоної армії у визволенні Освенцима

Макрон відзначив роль Червоної армії у визволенні Освенцима

Тетяна Зотова
Еммануель Макрон, президент Франції, Червона армія, Звільнення Освенцима, Голокост
Емманюель Макрон. Фото: capital.ua
Емманюель Макрон. Фото: capital.ua

Президент Франції Емманюель Макрон відзначив роль солдатів Червоної армії у визволенні нацистського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау на території Польщі. У понеділок, 27 січня, він виступив з промовою в паризькому музеї Голокосту на меморіальній церемонії, що присвячена 75-й річниці визволення Освенцима.

Про це повідомив діловий портал "Капітал".

"27 січня 1945 року відважні солдати Червоної армії вступили за колючий дріт території концтабору, - нагадав Президент Франції. - Вони ще не знали на той момент, що йдуть по попелу величезної братської могили, де загинули понад 1 млн людей". Серед закатованих нацистами у таборі було понад 75 тис. французів.

"Наш обов'язок пам'ятати про минуле, пам'ятати про всіх жертв Голокосту, щоб будувати сьогодення, - продовжив Макрон. - Про цю трагедію необхідно постійно розповідати новим поколінням".

Французький Президент застеріг про небезпеку антисемітизму, що знову піднімає голову в Європі. "Антисемітизм, що повертається - це не проблема євреїв, це проблема всіх нас", - підкреслив він. За словами Макрона, "не можна миритися з расизмом, запереченням злочинів нацистів, посяганням на історичну спадщину та ідеали". "Ми не повинні поступатися", - підкреслив французький лідер.

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - весь світ згадує трагічну загибель мільйонів невинних людей від рук фашистів. 75 років тому цього дня був звільнений Червоною армією найбільший нацистський концентраційний табір Аушвіц-Біркенау. За різними даними, у таборі загинуло від 1,5 до 2 млн людей різних національностей, у тому числі близько 15 тис. радянських громадян.

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