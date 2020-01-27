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27 січня 2020, понеділок, 15:26 15
ЗМІ 2020-01-27T16:15:02+02:00
Українські Новини
Комісія з журналістської етики вимагає від Кабміну та Мінкультури зняти з розгляду законопроект щодо дезінформ

Комісія з журналістської етики вимагає від Кабміну та Мінкультури зняти з розгляду законопроект щодо дезінформації

Тетяна Зотова
Комісія з журналістської етики, КЖЕ, Кабмін, Мінкультури, Законопроект про дезінформацію
Комісія з журналістської етики (КЖЕ). Фото: detector.media
Комісія з журналістської етики (КЖЕ). Фото: detector.media

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) вимагає від уряду та Міністерства культури, молоді та спорту зняти з розгляду так званий законопроект щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. У тому вигляді, в якому представлені законодавчі ініціативи, вони неприйнятні, порушують базові принципи незалежності ЗМІ та саморегулювання журналістів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті КЖЕ.

КЖЕ заявила про рішуче відмежування від законопроекту, що представлений Мінкультури, і не бачить жодної можливості його доопрацювання чи покращення за результатами обговорення. А необхідність підвищення відповідальності журналістів не може виправдовуватися підміною понять, створенням псевдосаморегуляції чи введенням органів державного контролю за діяльністю журналістів, що мають повноваження органів цензури.

"Ми усвідомлюємо, що окремі журналісти та власники ЗМІ зловживають свободою слова, і готові робити усе належне, аби мінімізувати наслідки такого зловживання. Проте ми свідомі того, що у вільному та демократичному суспільстві свобода слова важливіша, ніж чистота рядів журналістського цеху. Спроби загнати усіх журналістів в єдину організацію, нав’язати єдині стандарти, карати за будь-які відхилення від "партійної лінії" - матимуть ще гірші наслідки, ніж ті, які ми зараз маємо через безвідповідальність окремих журналістів", - вказано у заяві КЖЕ.

Комісія з журналістської етики заявила, що не підтримує ту роль Уповноваженого з питань інформації, яка прописана в законопроєкті. Викликає велике занепокоєння і запровадження кримінальної відповідальності за дезінформацію. Як показує світовий досвід, застосування відповідальності є ефективним лише у крайніх випадках, однак це не може виступати системною зброєю проти дезінформації.

КЖЕ разом з усіма партнерськими організаціями готова долучитися до розробки законодавства, що зробить засоби масової інформації в Україні справді вільними, незалежними та відповідальними. "Такі зміни вкрай необхідні для захисту нашої професії та свободи слова від численних спроб перетворити журналістів на пропагандистів, а ЗМІ – на засоби масової дезінформації", - підсумували в заяві.

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