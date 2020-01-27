Юлія Льовочкіна переобрана членом Моніторингового комітету ПАРЄ

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Юлія Льовочкіна переобрана членом Комітету ПАРЄ щодо дотримання зобов'язань державами-членами Ради Європи (Моніторингового комітету ПАРЄ), інформує портал zagittya.com.ua. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Бюро Асамблеї.

У Моніторинговий комітет Юлію Льовочкіну делегувала група соціалістів (SOC), яка є найбільшою за чисельністю політичною групою у ПАРЄ. У цю групу входять представники фракції Опозиційної платформи - За життя. Юлія Льовочкіна є членом Моніторингового комітету з 2012 року.

Чергова сесія ПАРЄ розпочала свою роботу сьогодні, 27 січня, і триватиме до п'ятниці. На ній вперше представлена ​​делегація Верховної Ради 9 скликання. Попередню сесію Асамблеї українська делегація пропустила, тому що не подала повноваження для затвердження. Нагадаємо, раніше Юлія Льовочкіна виступала категорично проти відмови від участі в осінній сесії ПАРЄ.

У січні 2020 року це рішення української делегації було переглянуте.