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27 січня 2020, понеділок, 14:25 5
Верховна Рада і партії 2020-01-27T14:25:02+02:00
Українські Новини
Юлія Льовочкіна переобрана членом Моніторингового комітету ПАРЄ

Юлія Льовочкіна переобрана членом Моніторингового комітету ПАРЄ

Тетяна Зотова
ОПЗЖ, Опозиційна платформа ‒ За життя, Юлія Льовочкіна
Юлія Льовочкіна,
Юлія Льовочкіна, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото прес-служби ОПЗЖ

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Юлія Льовочкіна переобрана членом Комітету ПАРЄ щодо дотримання зобов'язань державами-членами Ради Європи (Моніторингового комітету ПАРЄ), інформує портал zagittya.com.ua. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Бюро Асамблеї.

У Моніторинговий комітет Юлію Льовочкіну делегувала група соціалістів (SOC), яка є найбільшою за чисельністю політичною групою у ПАРЄ. У цю групу входять представники фракції Опозиційної платформи - За життя. Юлія Льовочкіна є членом Моніторингового комітету з 2012 року.

Чергова сесія ПАРЄ розпочала свою роботу сьогодні, 27 січня, і триватиме до п'ятниці. На ній вперше представлена ​​делегація Верховної Ради 9 скликання. Попередню сесію Асамблеї українська делегація пропустила, тому що не подала повноваження для затвердження. Нагадаємо, раніше Юлія Льовочкіна виступала категорично проти відмови від участі в осінній сесії ПАРЄ.

У січні 2020 року це рішення української делегації було переглянуте.

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