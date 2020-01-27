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  • У 1 кварталі споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку газу на третину менше, - АГРУ
27 січня 2020, понеділок, 14:12 8
Економіка 2020-01-27T14:12:11+02:00
Українські Новини
У 1 кварталі споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку газу на третину менше, - АГРУ

У 1 кварталі споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку газу на третину менше, - АГРУ

Александр Дмитриенко

Асоціація газового ринку відзначає, що протягом перших трьох місяців поточного року домогосподарства, які використовують газ для опалення будинків, будуть платити на 30 - 35% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України.

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг з доставки газу.

Згідно з розрахунками Асоціації, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, що використовують газ для автономного опалення. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Полтавській області, яке споживає 1600 куб. м газу в рік, за три місяці заплатить 460 гривень замість 720 гривень.

Так само, зменшаться платежі домогосподарств в інших областях, зокрема, у Чернігівській і Хмельницькій. Наприклад, сім'я у Чернігівській області, яка споживає 2223 куб. м газу в рік, заплатить у першому кварталі 583 грн замість 935, а сім'я подолян - 358 грн замість 551.

24 грудня 2019 Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС і операторів ГРМ. Таким чином, було завершено анбандлінг, який тривав в Україні протягом останніх п'яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив'язаний до одного постачальника і має можливість вибору. У січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату послуг по доставці газу.

 
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