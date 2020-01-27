Податківці виставили металургам претензії з "нікчемним" операцій з брухтом на 10 млрд гривень, – Каленков

Податкові інспекції різних рівнів виставили українським металургійним підприємствам фінансові претензії в розмірі до 10 млрд грн за так званим "нікчемним" угод на купівлю металобрухту.

Про це повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає "Uaprom.info".

"Ми зацікавлені, щоб весь ланцюжок руху брухту - від моменту його утворення в гаражах до метпідприємств - була прозора. Вже зараз податкові інспекції, користуючись розбіжностями в законодавстві, приходять на метпідприємства і виставляють податкові претензії, загальна сума яких досягла 10 млрд грн по галузі", - сказав голова об'єднання у ході "круглого столу" на тему "Детінізація ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом".

За його словами, така ситуація виникає тому, що на початку всього ланцюжка поставок брухту були так звані "нікчемні" угоди.

"Це створює величезні проблеми для металургійного бізнесу, який прозорий і зрозумілий для контролюючих органів", - зазначив Каленков.

Як повідомив в ході заходу заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку, один з авторів законопроекту про детінізації ринку металобрухту Дмитро Кисилевський, така ситуація з податковими претензіями до метпідприємствам повторюється з року в рік, і металурги змушені судитися з податківцями і, як правило, виграють ці суперечки.

"Податкова приходить на метпредпритие і каже, що виплавлений метал зроблений "з повітря". Мовляв, металобрухт не був закуплений, замість цього була здійснена нікчемна угода, тому податкова виставляє штраф. І всі знають, що проблема не в метпідприємстві, а на початку ланцюжка поставок, де ринок працює в тіні. Податкова при певних зусиллях може побачити непрозоре ланка ланцюга, але з радістю приходить до кінцевого споживача, а не в гаражі", - зазначив він.

При цьому представники металургійного бізнесу виступили з ідеєю про те, що кінцеві споживачі брухту – металурги, не повинні нести відповідальність за "тіньові" операції в гаражах.

Голова правління брухтопереробного підприємства "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що "никчемы" вже стають наріжною проблемою всього металургійного бізнесу України.

"Це дуже болюча проблема, яка зачіпає всіх металургів України", - підтвердив генеральний директор "Метінвест-Ресурс" Дмитро Клопотовский.

Законопроект №2426 "Про внесення змін в деякі законодавчі акти (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)" зареєстрований у парламенті 12 листопада 2019 року і прийнятий у першому читанні.