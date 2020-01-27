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27 січня 2020, понеділок, 12:35 15
Фінанси 2020-01-27T14:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку "Фінансова ініціатива"

НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку "Фінансова ініціатива"

Павло Твердохліб
Банк Фінансова ініціатива, Національний банк України, НБУ
Фінансові структури, банківська діяльність. Фото: e-commerce.com.ua
Фінансові структури, банківська діяльність. Фото: e-commerce.com.ua

Національний банк України звернувся в поліцію через умисне пошкодження заставленого майна за наданим кредитом рефінансування банку "Фінансова ініціатива". Про це повідомляє прес-служба регулятора, інформує портал dt.ua.

Наголошується, що в 2014 році пов'язане з банком ТОВ "Кристал" надало Національному банку в заставу будівлі та споруди колишнього цукрового заводу, загальною площею 23 тис. кв. м, на 2 млрд грн, розташованого в місті Браїлів Вінницької області.

Потім позичальник припинив обслуговування наданого кредиту, в результаті чого НБУ почав процес судового стягнення боргу. Національний банк отримав наказ Господарського суду Вінницької області від 2 жовтня 2019 року щодо звернення стягнення на зазначене майно через його примусовий продаж на торгах і почав його виконання.

Але замість того, щоб співпрацювати з Національним банком щодо погашення заборгованості за кредитом рефінансування, ТОВ "Кристал" своєю бездіяльністю допустив псування заставленого майна, що призвело до зменшення його вартості в процесі примусового стягнення.

У жовтні 2019 року під час проведення державним виконавцем виконавчих дій щодо заставленого майна представниками Національного банку, які брали в них участь, встановлено, що стан цього майна значно погіршився, якщо порівнювати з його попереднім оглядом в травні 2018 року.

"Більшості будівель завдано значної шкоди в результаті вирізання обладнання цукрового заводу, яке було вмонтоване в будівлю. У той же час окремі будівлі зруйновані, що значно зменшує ринкову або початкову вартість майна на торгах і, відповідно, суму коштів від його продажу, яка повинна надійти на погашення кредиту рефінансування", – поінформував начальник відділу супроводження виконавчого провадження Управління роботи з проблемними активами Євген Булавін.

Нацбанк не виключає причетності керівництва ТОВ "Кристал" до умисного пошкодження закладеного майна. У зв'язку з цим подано відповідне звернення в правоохоронні органи про скоєння кримінального злочину.

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