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27 січня 2020, понеділок, 11:58 6
Азія 2020-01-27T12:46:53+02:00
Українські Новини
Китай посів друге місце у світі після США по виробництву зброї

Китай посів друге місце у світі після США по виробництву зброї

Ольга Фандорина
Китай, США, Росія, Виробництво зброї
Китай. Фото: esportnews.ru
Китай. Фото: esportnews.ru

Китай вийшов на друге місце в рейтингу виробників зброї після США. Про це йдеться в звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу.

SIPRI вперше вніс китайські компанії свій рейтинг: досі експерти не робили цього, так як не було достатніх даних для оцінки їх потенціалу. Ця обмежена інформація з'явилася, коли частина компаній вийшла на біржу і була змушена публікувати звіти.

Оцінку потужностей військово-промислового комплексу КНР аналітики робили, виходячи з фінансових показників компаній, за якими була знайдена достовірна інформація - AVIC, NORINCO, CSGC і CETC. Разом вони охоплюють три області - аерокосмічну, а також сектора наземних і електронних систем.

їх Спільні продажі озброєнь 2017-го були на рівні $54,1 млрд, що на $16,4 млрд більше, ніж продажі десятка основних компаній ВПК РФ за той же період.

Як повідомляли Українські Новини, 17 січня Верховна Рада дозволила силовим структурам не залучати державний концерн "Укроборонпром" при імпорті товарів військового призначення.

В 2018 "Укроборонпром" передав армії тисячу одиниць озброєння і військової техніки.

Тим часом Росія внесла "Центренерго", "Укроборонпром", "Укрспецекспорт" і ще 4 компанії в санкційний список.

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