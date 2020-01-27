30.01.20 14:00 Круглий стіл Національної Асамблеї Громадянського Сектору України щодо законопроектів про медіа та дезінформацію

30 січня 2020 року, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Слуги народу чи адепти сталінізму, або в який концтабір ведуть законопроекти про медіа та дезінформацію?". Організатор: Національна Асамблея Громадянського Сектору України. Мета заходу: учасники планують донести до суспільства та міжнародної спільноти інформацію про загрози введення цензури в Україні та порушення основоположних прав та свобод людини, а також про можливі наслідки для України та світу. Питання для обговорення: Що саме збираються контролювати введенням законопроектів про медіа та дезінформацію? Які маніпуляції під прикриттям застосовують заради захисту країни та боротьбою з агресором? Які наслідки для України та Європи в разі прийняття законів про медіа та дезінформацію? До участі запрошено: представників ЗМІ та телеком ринку, зокрема Інтернет Асоціація України - ІнАУ, правників, правозахисників, відомих блогерів і просто небайдужих до дискусії. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх