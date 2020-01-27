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  • 30.01.20 14:00 Круглий стіл Національної Асамблеї Громадянського Сектору України щодо законопроектів про медіа та дезінформацію
27 січня 2020, понеділок, 10:45 13
Прес-центр 2020-01-27T11:11:40+02:00
Українські Новини
30.01.20 14:00 Круглий стіл Національної Асамблеї Громадянського Сектору України щодо законопроектів про медіа

30.01.20 14:00 Круглий стіл Національної Асамблеї Громадянського Сектору України щодо законопроектів про медіа та дезінформацію

Алина Заика

30 січня 2020 року, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Слуги народу чи адепти сталінізму, або в який концтабір ведуть законопроекти про медіа та дезінформацію?".

Організатор: Національна Асамблея Громадянського Сектору України.

Мета заходу: учасники планують донести до суспільства та міжнародної спільноти інформацію про загрози введення цензури в Україні та порушення основоположних прав та свобод людини, а також про можливі наслідки для України та світу.

Питання для обговорення:

  • Що саме збираються контролювати введенням законопроектів про медіа та дезінформацію?
  • Які маніпуляції під прикриттям застосовують заради захисту країни та боротьбою з агресором?
  • Які наслідки для України та Європи в разі прийняття законів про медіа та дезінформацію?

До участі запрошено: представників ЗМІ та телеком ринку, зокрема Інтернет Асоціація України - ІнАУ, правників, правозахисників, відомих блогерів і просто небайдужих до дискусії.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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