30.01.20 14:00 Круглий стіл Національної Асамблеї Громадянського Сектору України щодо законопроектів про медіа та дезінформацію

30 січня 2020 року, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Слуги народу чи адепти сталінізму, або в який концтабір ведуть законопроекти про медіа та дезінформацію?".

Організатор: Національна Асамблея Громадянського Сектору України.

Мета заходу: учасники планують донести до суспільства та міжнародної спільноти інформацію про загрози введення цензури в Україні та порушення основоположних прав та свобод людини, а також про можливі наслідки для України та світу.

Питання для обговорення:

Що саме збираються контролювати введенням законопроектів про медіа та дезінформацію?

Які маніпуляції під прикриттям застосовують заради захисту країни та боротьбою з агресором?

Які наслідки для України та Європи в разі прийняття законів про медіа та дезінформацію?

До участі запрошено: представників ЗМІ та телеком ринку, зокрема Інтернет Асоціація України - ІнАУ, правників, правозахисників, відомих блогерів і просто небайдужих до дискусії.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх