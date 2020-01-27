Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз

Вартість квадратного метра житла у новобудовах столиці та передмістя може стрімко зрости, а притік інвестицій у регіони — скоротитися. Такі тривожні побоювання висловлюють фахівці Архітектурної палати України, пише Газета.ua.

Найближчим часом житло у новобудовах України суттєво подорожчає. Ріст цін торкнеться квартир як у невеликих містах, так і в мегаполісах. Про це йдеться у статті про нові норми ДБН, які недавно запровадили в Україні. У загалом продумані та потрібні нові ДБН внесено один "токсичний" пункт 6.1.3, який фактично блокує будівництво доступного і комфортного житла, уточнюють фахівці.

Згідно з нововведенням, максимально дозволена висота будівництва тепер буде залежати від класифікації населеного пункту й від кількості населення, яке там проживає. Право визначати поверховість у громад не буде, пояснює голова Архітектурної палати України Олександр Чижевський.

"Такі зміни призведуть до росту цін на житло у новобудовах, адже ринок вже не зможе пропонувати українцям доступні квартири. Крім того, пункт 6.1.3 обмежує право громад за своїм генпланом залучати нових мешканців у міста та розвивати території. Міста можуть залишитися без інвестицій", — наголошує голова Архітектурної палати України.

"Якщо обмежити дозволену кількість поверхів, у забудовників не буде іншого виходу крім як збільшити ціну за квадратний метр мінімум удвічі, тобто на 40-50%. Так бізнес буде намагатися компенсувати свої витрати, а деякі й відкладатимуть запуски нових об’єктів. Багато вже заявлених на 2020 рік житлових комплексів можуть просто не з’явитися", — пояснює Олександр Чижевський.

Громадський активіст Ігор Гец позивається до Окружного адміністративного суду Києва, аби небезпечну норму було відмінено. 3 лютого 2020-го року суд розпочне розгляд справи 640/11512/19. Від рішення суду залежатиме майбутня доля розвитку громад та чи залишиться ціна на житло доступною, уточнює пан Гец.

"Від того, як закінчиться судовий розгляд, залежить вартість житла в Києві та приміських зонах. Сподіваюся, суттєвого підвищення цін на житло все-таки не буде, якщо суд прийме рішення на мою користь", — наголошує позивач.