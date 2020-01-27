Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ

Уже в лютому "Укрзалізниця" і Deutsche Bahn мають підписати Угоду про стратегічне партнерство, в якій будуть намічені подальші спільні дії. Про це пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик у Фейсбуці.

"Починаючи з лютого 2020 року, член Правління DB з інфраструктури пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство. Обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією", - пише радник Голик.

Інформацію Голика підтверджує також сама компанія Deutsche Bahn на своєму сайті.

Згідно з Меморандумом про співпрацю, який було підписано 22 січня між Deutsche Bahn і "Укрзалізницею", німецька сторона протягом 10 років буде надавати консультаційні послуги з питань реформування української залізниці.

Нагадаємо, в дорожній сфері України, починаючи з поточного року, будуть застосовуватися європейські стандарти оцінки якості виконаних робіт. В якості пілотного проекту австрійська компанія iC consulenten перевірить роботи на трасі H-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь.