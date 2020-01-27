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27 січня 2020, понеділок, 09:29 385
Транспорт 2020-01-27T11:30:05+02:00
Українські Новини
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ

Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ

Тетяна Зотова
Укрзализниця, Deutsche Bahn, Голик Юрій, Залізна дорога
Юрій Голік Фото: прес-служба КМУ
Юрій Голік Фото: прес-служба КМУ

Уже в лютому "Укрзалізниця" і Deutsche Bahn мають підписати Угоду про стратегічне партнерство, в якій будуть намічені подальші спільні дії. Про це пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик у Фейсбуці.

"Починаючи з лютого 2020 року, член Правління DB з інфраструктури пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство. Обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією", - пише радник Голик.

Інформацію Голика підтверджує також сама компанія Deutsche Bahn на своєму сайті.

Згідно з Меморандумом про співпрацю, який було підписано 22 січня між Deutsche Bahn і "Укрзалізницею", німецька сторона протягом 10 років буде надавати консультаційні послуги з питань реформування української залізниці.

Нагадаємо, в дорожній сфері України, починаючи з поточного року, будуть застосовуватися європейські стандарти оцінки якості виконаних робіт. В якості пілотного проекту австрійська компанія iC consulenten перевірить роботи на трасі H-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь.

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