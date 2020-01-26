Мер Чернівців Каспрук отримав 265 тисяч гривень компенсації за "незаконну відставку"

Мер Чернівців Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію в розмірі 264 839 грн. за дев'ять місяців відставки, яку суд визнав незаконною. Про це свідчить електронна декларація Каспрука, оприлюднена на сайті НАПК, повідомляє "Молодий буковинець".

В декларації Каспрук вказав, що отримав компенсацію середнього заробітку за рішенням суду і повідомив про отриману зарплату від виконавчого комітету Чернівецької міськради в розмірі 39 500 грн.

"Отримав компенсацію за рішенням суду за 9 місяців вимушеного прогулу. На жаль, більша частина суми була витрачена на судові витрати. Тепер будуть ще судові витрати - тому що треба буде їхати в Київ на засідання Касаційного суду", - прокоментував Каспрук.

Як повідомляли Українські новини, суд відновив Каспрука на посаді мера Чернівців.

В 2017 НАПК просило суд оштрафувати мера Чернівців за призначення премій самому собі. Мер Чернівців Каспрук виписав собі $1000 матеріальної допомоги.

На виборах у листопаді 2015 року в Чернівцях переміг чинний мер, Каспрук переобраний мером.

Каспрук також переміг на дострокових виборах мера Чернівців у травні 2014 року.