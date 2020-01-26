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26 січня 2020, неділя, 17:11 7
Суспільство 2020-01-26T19:42:10+02:00
Українські Новини
Мер Чернівців Каспрук отримав 265 тисяч гривень компенсації за "незаконну відставку"

Мер Чернівців Каспрук отримав 265 тисяч гривень компенсації за "незаконну відставку"

Ольга Фандорина
Олексій Каспрук
Олексій Каспрук. Фото: molbuk.ua
Олексій Каспрук. Фото: molbuk.ua

Мер Чернівців Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію в розмірі 264 839 грн. за дев'ять місяців відставки, яку суд визнав незаконною. Про це свідчить електронна декларація Каспрука, оприлюднена на сайті НАПК, повідомляє "Молодий буковинець".

В декларації Каспрук вказав, що отримав компенсацію середнього заробітку за рішенням суду і повідомив про отриману зарплату від виконавчого комітету Чернівецької міськради в розмірі 39 500 грн.

"Отримав компенсацію за рішенням суду за 9 місяців вимушеного прогулу. На жаль, більша частина суми була витрачена на судові витрати. Тепер будуть ще судові витрати - тому що треба буде їхати в Київ на засідання Касаційного суду", - прокоментував Каспрук.

Як повідомляли Українські новини, суд відновив Каспрука на посаді мера Чернівців.

В 2017 НАПК просило суд оштрафувати мера Чернівців за призначення премій самому собі. Мер Чернівців Каспрук виписав собі $1000 матеріальної допомоги.

На виборах у листопаді 2015 року в Чернівцях переміг чинний мер, Каспрук переобраний мером.

Каспрук також переміг на дострокових виборах мера Чернівців у травні 2014 року.

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