Під Києвом впав у річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною

Вночі суботи, 25 січня, на околиці Ірпеня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина, які разом з автомобілем почали йти на дно.

Їм вдалося вибратися на берег. Хлопчик в реанімації. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 01:00. Hyundai їхав уздовж річки Буча, в бік траси для мотокросу. Як водій повідомив патрульним, на порожню дорогу під колеса вискочила собака. Він різко смикнув кермо в бік і транспортний засіб занесло, після чого воно злетіло в річку.

Дитина в реанімації. Фото: Інформатор

Чоловікові вдалося врятуватися самому і витягнути на берег дитини. Відомо, що дитину доставили в реанімацію. Характер травм дитину невідомий. Hyundai повністю зник під водою, його будуть діставати рятувальники.