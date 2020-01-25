підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Події
  • Під Києвом впав у річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною
25 січня 2020, субота, 10:29 9
Події 2020-01-25T10:42:07+02:00
Українські Новини
Під Києвом впав у річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною

Під Києвом впав у річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною

Надежда Комендантова
ДТП з авто, ДТП під Києвом

Вночі суботи, 25 січня, на околиці Ірпеня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина, які разом з автомобілем почали йти на дно.

Їм вдалося вибратися на берег. Хлопчик в реанімації. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 01:00. Hyundai їхав уздовж річки Буча, в бік траси для мотокросу. Як водій повідомив патрульним, на порожню дорогу під колеса вискочила собака. Він різко смикнув кермо в бік і транспортний засіб занесло, після чого воно злетіло в річку.

Дитина в реанімації. Фото: ІнформаторДитина в реанімації. Фото: Інформатор

Чоловікові вдалося врятуватися самому і витягнути на берег дитини. Відомо, що дитину доставили в реанімацію. Характер травм дитину невідомий. Hyundai повністю зник під водою, його будуть діставати рятувальники.

Більше новин про: ДТП з авто ДТП під Києвом

У Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк
Війна на Донбасі: бойовики активізували обстріли, поранено воїна ЗСУ
Новини
Сурков йде з Кремля через "зміну курсу на українському напрямку", - російський політолог 11:25 Доповнено
ДТП під Києвом. Фото: Інформатор
Під Києвом впав у річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною 10:29
Палац спорту
"ДНР" – чума Донбасу!": згорілий в 2014 Палац Спорту в Донецьку так і не реконструювали 09:36
Війна на Донбасі: бойовики активізували обстріли, поранено воїна ЗСУ 09:06
У Києві другий день поспіль "замінували" станцію метро Хрещатик 08:15
більше новин
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский 10:59
Чиновники планують купити непотрібні армії бронеавтомобілі за завищеними цінами, - Бутусов 11:41
Українським інвесторам уряд теж надасть "інвестиційну няню" - пообіцяв Гончарук Ярославському 12:49
Голова Полтавської ОДА розв’язав проблему зі скандальною Коломацькою ОТГ 14:47
більше новин
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати 15:44
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати 21:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok