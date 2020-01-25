Сурков йде з Кремля через "зміну курсу на українському напрямку", - російський політолог

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який березні 2019 року потрапив в український санкційний список, залишив державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

Про це в Telegram повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку В. Сурков пішов з державної служби. Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани", – написав Чеснаков.

За даними ЗМІ, Олексій Чеснаков – наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова.

Як пише "Сьогодні", перші чутки про звільнення Суркова з'явилися ще на початку травня минулого року після повідомлень про те, що Кремль змінив неформального куратора окупованих територій – Абхазії, Південної Осетії і т. зв. "Л/ДНР" – замість Суркова на цю "посаду" було призначено вихідця з ГРУ "дипломата" Михайла Бабича, якого до цього Москва хотіла відправити послом в Київ, але отримала відмову.

Раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення про проблеми зі здоров'ям у Суркова.

У грудні минулого року на Telegram-каналі "Говорить Боргів" було опубліковано його фото з коментарем: "А що це з Сурковим?"

Владислав Сурков. Фото: Telegram-канал "Говорить Боргів"

На знімку він з'явився згорбленим, виснаженим і з кульгавістю.

(Новина доповнена інформацією про наступника Суркова)

Як уточнив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов, курирувати український напрямок в адміністрації російського президента тепер буде колишній віце-прем'єр Дмитро Козак, якого 24 січня Путін призначив заступником голови АП.

Помічником президента РФ Владислава Суркова призначили в вересні 2013 року. Він займався питаннями соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією, а також курирував врегулювання ситуації на південному сході України.

У 1999 році Сурков став заступником керівника адміністрації президента. З 2011 по травень 2013 року він обіймав посаду заступника голови уряду.