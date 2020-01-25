"ДНР" – чума Донбасу!": згорілий в 2014 Палац Спорту в Донецьку так і не реконструювали

Відомий донецький Палац Спорту "Дружба", який спалили у 2014 році, до цих пір стоїть зруйнованим і покинутим.

Свіже відео з окупованого Донецька виклав у Twitter блогер Денис Казанський.

"Навесні 2014 якісь ідіоти в Донецьку підпалили палац спорту "Дружба". Думаєте, за 6 років щось змінилося? Ахаха, ні! "Дружба" так і стоїть закинута, випотрошена. Вони навіть вибиті шибки не вставили. А коли там грали в хокей..ДНР – це чума Донбасу. Коронавірус", – написав він.

За словами Казанського, до війни це Палац спорту був домашньою ареною хокейного клубу "Донбас". З початком бойових дій клуб покинув місто і в приміщенні Палацу сталася пожежа. За майже шість років з моменту окупанти так і не реконструювали будівлю."Все пусто, все закрито. Сама територія, та частина, яка була спалена – вгорі відсутня вікна, протікає дах, видно, що будівля знаходиться в аварійному стані. Багато донеччани запитували – відреставрували чи ні. Дивіться самі, в якому стані це все – тече, тече, розбите, побито. Досі видно сліди пожежі – покареженная конструкція, розбиті скління", – зазначив блогер.

Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей...

ДНР - это чума Донбасса. Коронавирус pic.twitter.com/qr9sNpb7kp — Денис Казанський (@den_kazansky) 23 января 2020 г.

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