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25 січня 2020, субота, 09:36 9
Суспільство 2020-01-25T11:45:01+02:00
Українські Новини
"ДНР" – чума Донбасу!": згорілий в 2014 Палац Спорту в Донецьку так і не реконструювали

"ДНР" – чума Донбасу!": згорілий в 2014 Палац Спорту в Донецьку так і не реконструювали

Надежда Комендантова
війна на Донбасі, ДНР

Відомий донецький Палац Спорту "Дружба", який спалили у 2014 році, до цих пір стоїть зруйнованим і покинутим.

Свіже відео з окупованого Донецька виклав у Twitter блогер Денис Казанський.

"Навесні 2014 якісь ідіоти в Донецьку підпалили палац спорту "Дружба". Думаєте, за 6 років щось змінилося? Ахаха, ні! "Дружба" так і стоїть закинута, випотрошена. Вони навіть вибиті шибки не вставили. А коли там грали в хокей..ДНР – це чума Донбасу. Коронавірус", – написав він.

За словами Казанського, до війни це Палац спорту був домашньою ареною хокейного клубу "Донбас". З початком бойових дій клуб покинув місто і в приміщенні Палацу сталася пожежа. За майже шість років з моменту окупанти так і не реконструювали будівлю."Все пусто, все закрито. Сама територія, та частина, яка була спалена – вгорі відсутня вікна, протікає дах, видно, що будівля знаходиться в аварійному стані. Багато донеччани запитували – відреставрували чи ні. Дивіться самі, в якому стані це все – тече, тече, розбите, побито. Досі видно сліди пожежі – покареженная конструкція, розбиті скління", – зазначив блогер.

Як повідомляють Українські Новини, три вибухи пролунали в районі Донецька, де проживає "глава ДНР" і представники ОБСЄ.

А раніше ватажка "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані в центрі Донецька.

У Донецьку знову прогримів вибух: серед постраждалих кандидат на посаду "голови ДНР".

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