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24 січня 2020, пʼятниця, 17:47 178
Кабмін 2020-01-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
Міністр фінансів Маркарова є "найкращим вибором" на посаду нового прем'єра, – Atlantic Council

Міністр фінансів Маркарова є "найкращим вибором" на посаду нового прем'єра, – Atlantic Council

Петро Стуженко
atlantic council, Оксана Маркарова, Кабінет Міністрів України
Оксана Маркарова. Фото:
Оксана Маркарова. Фото: "НВ"

Американський аналітичний центр Atlantic Council (Вашингтон, США) вважає, що у разі зміни складу Кабінету Міністрів України міністр фінансів Оксана Маркарова є найкращою кандидатурою на посаду нового прем'єр-міністра.

Про це йдеться у публікації Atlantic Council.

"У разі зміни уряду найкращим вибором для керівництва (нового уряду) може стати міністр фінансів Оксана Маркарова, оскільки основні завдання, які стоять перед Україною в 2020 році, носять економічний характер", - вказно у публікації.

"Перехід від політики фінансової стабілізації до політики, що сприяє економічному зростанню, виявився найважчим завданням, що стоїть перед усіма реформістськими посткомуністичними урядами. Оскільки Україна вирішує цю проблему, країною повинен керувати хтось, хто є експертом в економічних питаннях, а не у політичних маневрах", - такими словами завершується стаття провідного вашингтонського аналітичного центру, що спеціалізується на проблемах української політики.

Нагадаємо, що у публікації від 17 липня 2019 року експерти Atlantic Council вже називали Маркарову разом з Олексієм Гончаруком в шорт-листі претендентів на посад глави уряду перед затвердженням складу нинішнього Кабміну.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Під час виступу у Верховній Раді України прем'єр запевнив, що Кабмін продовжить свою роботу в штатному режимі до того, як Президент Володимир Зеленський "ухвалить політичне рішення".

У свою чергу Зеленський записав відео своєї зустрічі з Гончаруком. Президент сказав, що вирішив дати прем'єру ще один шанс і пояснив, що таке "нормальні зарплати" в уряді.

Після заяви Гончарука аналогічну думку про найбільш бажаного для Вашингтона кандидата в прем'єри висловила американська неурядова дослідна організація Jamestown Foundation, що входить до числа десяти найбільш впливових "мозкових центрів" (Thank Tanks) Вашингтона, та яка спеціалізується на питаннях безпеки та геополітики.

"Якщо прем'єр-міністр Гончарук в результаті піде у відставку в найближчі тижні або місяці, Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду", - йдеться у публікації Jamestown Foundation, що присвячена українській урядовій кризі.

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