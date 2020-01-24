Уряд Гончарука приречений, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що уряд Гончарука виявилося абсолютно не готове до управління державою .

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Псевдопрограма уряду, презентована при його призначенні – із серії «наздоженемо і переженемо». Це просто набір гасел. Не можна ж серйозно розглядати голослівні заяви про те, що у нас буде 40% зростання ВВП за 5 років, 50 млрд доларів інвестицій та створено близько 1 млн робочих місць. Реальність виявилася абсолютно протилежною. У нас в грудні падіння промислового виробництва більше 8%", – зазначив опозиційний політик.

За його словами, найстрашніше те, що уряд взагалі не розуміє, що робити з економікою, з підприємствами. "Немає державної політики щодо підтримки реального сектора економіки. Яскраві презентації, гасла, біганина за кредитами – все що завгодно, крім економічного зростання. Але лише економічне зростання може бути базою для успішного розвитку країни і підвищення добробуту громадян", – сказав Юрій Бойко.

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"Вони (уряд) не розуміють, як вирівнюється торговельний баланс, від чого залежить макрофінансова стабільність, як підняти ВВП, як створюються робочі місця, яким має бути податковий режим, як лобіювати інтереси експортерів на зовнішніх ринках. Тобто речі, які є базовими для розвитку економіки, для них незрозумілі. Я переконаний, що такий уряд приречений", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Політик зазначив, що нові міністри виявилися абсолютно не готовими до управління державою. "Цей уряд став наслідком запиту суспільства на появу нових облич. Люди хотіли появи молодих незаангажованих політиків, не обвішаних звинуваченнями в корупції. Інше питання, що зміну привели таку, що вони виявилися гіршими, ніж попередники. Люди, які прийшли, абсолютно не готові до управління державою. Їх ніколи цього не вчили. Вони всі вихідці з грантових організацій, і для них головне було – показати красиві картинки. А реалізувати це вони не в змозі, тому що у них не вистачає досвіду – ні життєвого, ні виробничого, ні досвіду управління державою. Вони просто не розуміють, що робити. За красивою картинкою виявилася порожнеча", – підкреслив Бойко.

Фракція ОПЗЖ зареєструвала у Раді пакет з понад 180 законопроектів, спрямованих на забезпечення миру в Україні, боротьбу з бідністю, подолання соціальної нерівності та розвиток економіки.