Голова Полтавської ОДА розв’язав проблему зі скандальною Коломацькою ОТГ

Згідно із повідомленням на офіційному сайті Полтавської ОДА, конфлікт навколо створення скандальної Коломацької ОТГ, який тривав кілька років і позначився перекриттям трас державного значення, блокуванням адмінбудівель та шантажу, нарешті вирішено. Так прокоментував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов ситуацію навколо конфлікту щодо створення Коломацької ОТГ.

Як зазначено у повідомленні ОДА, керівництво Коломацької ОТГ змогло нарешті домовитися про об’єднання з сусідніми ОТГ, що дасть змогу вирішити проблему із невідповідністю цієї громади формальним критеріям спроможності. Так, жителі Коломацької ОТГ вимагали затвердження власної громади в межах Перспективного плану формування територій громад, але за показниками площі ОТГ, чисельності населення, розвитку інфраструктури, кількості дітей шкільного та дошкільного віку, фінансово-економічної стійкості ця громада не була спроможною. Полтавська ОДА виступала проти її окремого існування та намагалася приєднати до більш великих та спроможних сусідніх ОТГ, але жителі були незгодні, що вилилося у протести.

За ініціативою голови Полтавської ОДА О.Синєгубова було створено спеціальну Дорадчу комісію з проблемних ОТГ, яка окремо розглянула проблемні питання щодо створення Коломацької ОТГ.

За підсумками засідання, дійшли домовленостей про те, що керівництво Коломацької ОТГ має або усунути чинники неспроможності власної ОТГ шляхом об’єднання із сусідніми громадами (які не будуть претендувати на роль центру ОТГ), або вимушене буде погодитися із адміністративним варіантом вирішення власної перспективи згідно із баченням ОДА.

Відбулися збори громади, де було прийняте консенсусне рішення про формування Коломацької ОТГ в складі Коломацького, Василівки, Степного, Старицьківки. Адмінцентр ОТГ буде розташовуватися у с. Коломацькому, ЦНАП та опорна школа громади - в с. Степне. Відтак, усі проблемні питання, які існували раніше, було знято.