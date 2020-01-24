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24 січня 2020, пʼятниця, 12:11 250 Документ
Транспорт 2020-01-24T19:22:13+02:00
Українські Новини
Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис. гривень на місяць

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис. гривень на місяць

Петро Стуженко
Українська залізниця, Укрзалізниця, Зарплата, Кравцов Євген
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Голова правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" Євген Кравцов протягом 2018 р щомісячно, в середньому, отримував близько 812,4 тис грн. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєструу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представлених на офіційному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Виходячи з наданих в НАЗК Кравцовим в НАПК даних за 2018 рік, його заробітна плата в цілому склала 9,749090 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях.

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