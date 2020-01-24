Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис. гривень на місяць

Голова правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" Євген Кравцов протягом 2018 р щомісячно, в середньому, отримував близько 812,4 тис грн. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєструу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представлених на офіційному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Виходячи з наданих в НАЗК Кравцовим в НАПК даних за 2018 рік, його заробітна плата в цілому склала 9,749090 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях.