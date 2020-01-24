"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ

Призначене наприкінці минулого року Фондом держмайна керівництво ДП "Завод Електроважмаш" (Харків), 22 січня зупинило цех ливарного виробництва через відсутність сировини. Крім того, на підприємстві виникла заборгованість із зарплати. Про це повідомляє портал БізнесЦензор з посиланням на свої джерела.

"У нас була маленька затримка через матеріали", - сказав співрозмовник журналістів.

Крім цього, на "Електроважмаші" виникла заборгованість по зарплаті, яка призвела до одноденному страйку працівників ливарного цеху.

"Обіцяють на цьому тижні закрити. Сьогодні-завтра", - прокоментував ситуацію робітник цеху.

Це перша невиплата авансу за останні 15 років роботи підприємства, стверджують працівники. Загальна заборгованість по заробітній платі на даний момент складає 30 млн грн.

Як повідомляє портал, в кінці грудня 2019 року голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер звернувся з листом до Президента Володимира Зеленського, прем'єра Олексія Гончарука і голави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з проханням втрутитися в ситуацію через те, що у "Електроважмаша" є борги за електроенергію. Підприємство отримало повідомлення про можливе відключення від електропостачання.

Нагадаємо, 27 листопада за вказівкою Кабміну Фонд держмайна в особі заступника голови Сергія Ігнатовського звільнив директора Дмитра Костюка, який раніше пройшов конкурсний відбір в Мінекономрозвитку, і призначив виконуючим обов'язки директора "Електроважмашу" Віктора Буська.

Бусько - депутат Запорізької міськради від фракції "Опозиційний блок".

Від роботи "Електроважмашу" залежить виконання контракту з іншим гігантом українського машинобудування - харківським АТ "Турбоатом". Між цими підприємствами і ПАТ "Укргідроенерго" в березні 2019 року укладено контракт на реконструкцію Кременчуцької ГЕС.

Він виконується за кошти Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Зрив цього контракту передбачає штраф у розмірі 120 млн грн.