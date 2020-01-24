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24 січня 2020, пʼятниця, 09:17 9
Фінанси 2020-01-24T10:15:02+02:00
Українські Новини
Частіше всього в минулому році в Україні підробляли купюри в 500 гривень і 100 доларів

Частіше всього в минулому році в Україні підробляли купюри в 500 гривень і 100 доларів

Надежда Комендантова
Фальшивомонетчики, підробка грошей, НБУ, фальшиві гроші
Фальшиві гроші. Фото: Олег Золотоноша
Фальшиві гроші. Фото: Олег Золотоноша

Рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишається стабільно низьким.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Як показує моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні за підсумками 2019 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 шт. підроблених банкнот (в 2018 році - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.).

Для порівняння, в країнах Євросоюзу, за даними офіційного сайту Європейського центрального банку, в 2018 році цей показник становив приблизно 27 шт. підроблених банкнот євро (у 2017 році - 33 шт.).

Загалом система захисту національної валюти знаходиться на високому рівні і відповідає системам захисту провідних валют світу.

Більш того, банкноти нового покоління гривні (номіналами 20, 50, 100, 500 і 1 000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015-2019 роки) мають посилену систему захисту, включаючи як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту.

Як наслідок, найчастіше в 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Їх кількість склала близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно.

У той же час за підсумками 2019 року спостерігається зменшення кількості підроблених банкнот номіналом 200 гривень на 17%; 100 гривень - на 29%; 50 гривень і 20 гривень - на 31%.

В основному вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян і касових працівників підприємств торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси підприємств торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і тому подібне.

При цьому підробки гарантовано визначалися при прийманні і обробці готівки в банківській системі, в тому числі терміналами самообслуговування.Серед вилучених з обігу в 2019 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти); євро (23%); російські рублі і англійські фунти стерлінгів (2%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти наступних номіналів: 100 доларів США (96% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США); 50 і 500 євро (56% і 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Як повідомляли Українські Новини, НБУ розповів, які банкноти найчастіше підробляються. Раніше НБУ заявляв, що українці найчастіше підробляють долари.

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