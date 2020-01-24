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24 січня 2020, пʼятниця, 08:29 3 Відео
Економіка 2020-01-24T08:29:01+02:00
Українські Новини
У США підозрюють, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій

У США підозрюють, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій

Тетяна Зотова
Ахметов Рінат, Вугілля, Шахти, Вуглевидобуток, Розслідування, Україна-США
Рінат Ахметов, вугільна галузь Фото: argumentua.com
Рінат Ахметов, вугільна галузь Фото: argumentua.com

З вересня 2018 року Комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США вивчає деталі угоди, укладеної між компанією українського олігарха Ріната Ахметова "Pocahontas coal company LLC" та управлінням з охорони праці в гірничодобувній промисловості Міністерства праці США. Про це йдеться у спільному матеріалі ГО "Центр протидії корупції", програми "Схеми" (Радіо Свобода) та "Української правди".

Цікавість Конгресу до цієї угоди виникла після того, як управління скасувало статус "систематичного порушника" для шахти "Affinity Mine", вугілля на якій видобуває компанія Ахметова – "Pocahontas coal company LLC". 

"Pocahontas coal company LLC" – одна з дочірніх компаній американського вугільного підприємства "United coal company", що входить в холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова. 

Ця компанія з 2006 року видобуває вугілля на шахті "Affinity Mine" у Західній Вірджинії.

У 2013 році на цій шахті протягом двох тижнів загинуло двоє шахтарів. Одна з трагедій сталася через неякісні запчастини підйомника, на якому гірники спустилися під землю. В ході розслідування трагедії управління з охорони праці встановило, що "Pocahontas coal company LLC" систематично порушує обов’язкові стандарти безпеки праці.

За результатами розслідування управління шахті присвоїли статус порушника - "Pattern of Violations"  (POV), який закріпився за нею на довгих п’ять років.

Шахта, якій присвоєно проблемний статус, потрапляє під посилений контроль регулятора. І якщо протягом трьох місяців після присвоєння такого статусу управління фіксує на цій шахті будь-які нові порушення, то має право видати наказ про виведення шахтарів й відповідно зупинку видобутку вугілля. А це вже серйозні фінансові втрати для власника шахти.

"Pocahontas coal company LLC"  через суд намагалася скасувати цей статус, але марно. Кожного року управління фіксувало на шахті нові порушення й, за підрахунками комітету Конгресу, за п’ять років таких порушень нарахували 265.

Але попри систематичні порушення й штрафи у 2018 році регулятор таки пішов на поступки компанії українського мільярдера. Влітку 2018 року управління з охорони праці уклало з компанією Ахметова мирну угоду й скасувало проблемний статус.

Саме тоді, у 2018 році, угодою між управлінням з охорони праці в гірничодобувній промисловості та фірмою Ахметова зацікавився і Комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США. У вересні 2018 року Комітет звернувся до управління праці з проханням надати детальну інформацію про зустрічі із представниками вугільної компанії Ахметова.

У листі до управління Комітет Конгресу висловив сумніви щодо законності угоди із компанією українського олігарха й попросив  вказати точну дату повної перевірки шахти, під час якої управління не виявило жодного порушення. Адже тільки в такому випадку управління мало право скасувати проблемний статус.

Розслідування комітету Конгресу щодо компанії триває вже понад рік.

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