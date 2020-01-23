У Дніпрі п'яний водій в'їхав у пішоходів на зупинці

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якого постраждали чотири пішоходи. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Наголошується, що аварія сталася на вулиці Ударників, на місці працює поліція.

За попередньою інформацією 23 січня близько 17:40 водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.

Всі четверо постраждалих доставлені в лікарню. Водій попередньо перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Хлопчик 12 років. Зараз знаходиться в реанімації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні на вул. Космічної. Діагноз: політравма.

Дві жінки і чоловік госпіталізовані в лікарню ім. Мечникова. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забій голови. Всі постраждалі були без свідомості, коли їх забирали в лікарню.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння. У цьому чоловік зізнався сам. У свій вихідний день він взяв службову машину для особистих цілей і потрапив на ній у жахливу аварію.