Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління

На початку лютого буде підписаний документ, в якому будуть узгоджені деталі співпраці DB і УЗ

Стратегічне партнерство АТ "Укрзалізниця" і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn на цьому етапі допрацьовується і буде включати в себе різні формати співпраці, в тому числі і операційне управління "Укрзалізницею" з боку DB.

Про це йдеться в офіційній заяві Deutsche Bahn, текст якого є у ЦТС.

"Обговорюються подальші деталі співпраці, включаючи участь в питаннях оперативного управління", - зокрема, сказано в документі.

Також там говориться, що DB Engineering & Consulting - інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з інфраструктури, мобільності і транспорту - в майбутньому буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та з технічних питань. Про що і був підписаний меморандум вчора в Давосі.

Зараз, згідно з текстом повідомлення, обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією. На початку лютого 2020 року член правління DB з інфраструктури Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть узгоджені подальші деталі.

У Deutsche Bahn зазначили, що DB E & C є однією з провідних інжинірингових і консалтингових компаній в транспортному секторі. У компанії працює близько 5000 співробітників з 80 країн.

Зазначимо, що раніше низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що йдеться тільки про консалтинг, пославшись на представника прес-служби Deutsche Bahn Керстін Екштайн. У свою чергу, першоджерелом такої інформації виступило російське інформагентство ТАСС. Нагадаємо, що цей російський ресурс в Україні був заблокований рішенням РНБО від 19 березня, яким були введені додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

22 січня був підписаний меморандум між Deutsche Bahn і Міністерством інфраструктури України. Згідно з текстом меморандуму, сторони будуть вивчати можливості створення стратегічного партнерства між "Укрзалізницею" і DB.