підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 січня 2020, четвер, 21:11 15
Транспорт 2020-01-23T22:45:40+02:00
Українські Новини
Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління

Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління

Ярина Вацяк
Deutsche Bahn, Укрзалізниця
Укрзалізниця
Укрзалізниця

На початку лютого буде підписаний документ, в якому будуть узгоджені деталі співпраці DB і УЗ

Стратегічне партнерство АТ "Укрзалізниця" і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn на цьому етапі допрацьовується і буде включати в себе різні формати співпраці, в тому числі і операційне управління "Укрзалізницею" з боку DB.

Про це йдеться в офіційній заяві Deutsche Bahn, текст якого є у ЦТС.

"Обговорюються подальші деталі співпраці, включаючи участь в питаннях оперативного управління", - зокрема, сказано в документі.

Також там говориться, що DB Engineering & Consulting - інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з інфраструктури, мобільності і транспорту - в майбутньому буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та з технічних питань. Про що і був підписаний меморандум вчора в Давосі.

Зараз, згідно з текстом повідомлення, обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією. На початку лютого 2020 року член правління DB з інфраструктури Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть узгоджені подальші деталі.

У Deutsche Bahn зазначили, що DB E & C є однією з провідних інжинірингових і консалтингових компаній в транспортному секторі. У компанії працює близько 5000 співробітників з 80 країн.

Зазначимо, що раніше низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що йдеться тільки про консалтинг, пославшись на представника прес-служби Deutsche Bahn Керстін Екштайн. У свою чергу, першоджерелом такої інформації виступило російське інформагентство ТАСС. Нагадаємо, що цей російський ресурс в Україні був заблокований рішенням РНБО від 19 березня, яким були введені додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

22 січня був підписаний меморандум між Deutsche Bahn і Міністерством інфраструктури України. Згідно з текстом меморандуму, сторони будуть вивчати можливості створення стратегічного партнерства між "Укрзалізницею" і DB.

Більше новин про: Deutsche Bahn Укрзалізниця

ЄС призупинив імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу у Вінницькій області
Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими, - Зеленський
Новини
За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч людей 22:20
Іран прийме рішення про роботу з "чорними ящиками" літака МАУ після візиту в Україну 22:05
Годинник Судного дня перевели: залишилося 100 секунд до "ядерної півночі" 21:53
Співробітника "Укроборонпрому" спіймали на хабарі 21:15
Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління 21:11
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
більше новин
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
більше новин
"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok