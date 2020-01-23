Бойко на заводі в Коростені розповів, як влада проводить деіндустріалізацію

Співголова фракції "Опозиційна платфома - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, зустрічаючись із працівниками Коростенського заводу залізобетонних шпал (Житомирська область), заявив, що політика влади є шляхом до деіндустріалізації країни.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Дуже боляче бачити, як сучасне підприємство з великими перспективами потерпає від ставлення до нього чиновників. Ситуація на цьому підприємстві абсолютно схожа з тим, що відбувається по всій Україні – влада намагається зупинити ті промислові підприємства, які працюють. Відсутнє розуміння та стратегія розвитку реального сектора економіки – і ми це бачимо на власні очі. "Укрзалізниця" не дає Коростенському заводу ЗБШ замовлень, створюючи штучні умови для доведення його до банкрутства, щоб підприємство за копійки могли приватизувати наближені до "Укрзалізниці" структури. Цього не можна допустити", - підкреслив Бойко.

Зустріч Бойка з працівниками Коростенського заводу залізобетонних шпал. Фото: zagittya.com.ua

Він також зазначив, що ситуація з цим підприємством, як у дзеркалі, відбиває стан усіх українських промислових підприємств.

"Ми будемо захищати такі підприємства, тому що вони основа нашої економіки. Саме тому я вважаю, що таке ставлення чиновників до реального сектору економіки – це шлях в нікуди. Ми будемо вимагати, щоб уряд, який не розуміється на економічних питаннях, пішов у відставку", - сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Довідка

Коростенський завод залізобетонних шпал веде свою історію з 1958 року. На даний час середня зарплата на підприємстві за 2019 року становить 10 265 гривень – люди не задоволені таким заробітком, і завод постійно відчуває нестачу кваліфікованих робочих кадрів: формувальників залізобетонних виробів, арматурників, токарів, фрезерувальників, зварювальників, машиністів кранів та інших. Проблемним питанням на підприємстві є тривале узгодження договорів з регіональними філіями АТ "Укрзалізниця" на реалізацію залізобетонної продукції для потреб залізниць, а також виконання умов договорів.

У той же час за 2019 рік підприємство сплатило податків і обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів 52,5 млн гривень, що на 2,3 млн гривень більше запланованого.

Депутати ОПЗЖ зареєстрували в Раді альтернативний проект Трудового кодексу, що передбачає захист прав працівників і профспілок та відповідає Конституції України.