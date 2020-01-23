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23 січня 2020, четвер, 15:21 16
Транспорт 2020-01-23T18:00:03+02:00
Українські Новини
Львів вирішив провести капітальний ремонт вулиць на 1 млрд гривень у 2020

Львів вирішив провести капітальний ремонт вулиць на 1 млрд гривень у 2020

Василь Трухан
Ремонт доріг

Львів вирішив провести ремонт вулиць в місті на 1 млрд гривень у 2020 році. Про це журналістам повідомила заступник мера Львова Ірина Маруняк, передають Українські Новини.

"На капітальний ремонт вулиць передбачено понад 1 млрд гривень. Крім того, передбачені кошти районним адміністраціям на поточний ремонт у сумі 63 млн гривень, на капітальний ремонт - близько 40 млн гривень кожній адміністрації", - повідомила вона.

Вже зараз ведуться роботи на вул. Данила Апостола та відновлення - на вул. Миколайчука.

До кінця січня будуть розпочаті роботи на вул. Хуторівка, а також ремонт дороги в мікрорайоні Білогорща.

В зимові місяці будуть проводитись роботи по заміні інженерних мереж, а вже з настанням стабільно теплої погоди буде проводитися асфальтування.

"З 30 січня стартують роботи на вул. Шевченка. Будемо облаштовувати квазі-кільце від вул. Залізничної до вул. Левандовською", - розповіла Маруняк.

Також заплановано ремонт вул. Курмановича.

"Якщо говорити про великих об'єктах, то в цьому році розпочнемо ремонтні роботи на вул. Бандери та вул. Хмельницького. Також будемо проводити ремонт вул. Чернівецької", - додала чиновниця.

Також у цьому році буде відремонтовано два мости: міст на вул. Головатого-Сулими і міст, який має стратегічне значення, - на вул. Шевченка-Ковча.

Зараз проект ремонтних робіт проходить експертизу, орієнтовно, у травні почнуться роботи.

У планах на цей рік також проектування і ремонт вул. Орлика та вул. Грінченка.

Як повідомляли Українські Новини, Львів вирішив провести ремонт доріг на 697 млн гривень в 2018 році.

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