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23 січня 2020, четвер, 13:15 7
Події 2020-01-23T13:45:01+02:00
Українські Новини
У Херсоні спалили офіс Партії Шарія

У Херсоні спалили офіс Партії Шарія

Сергій Паламаренко
Партія Шарія, пожежа, Підпал, Анатолій Шарій
Пожежу в офісі Партії Шарія в Херсоні Фото: facebook.com/shariykherson
Пожежу в офісі Партії Шарія в Херсоні Фото: facebook.com/shariykherson

Невідомі спалили дотла офіс Партії Шарія, що розташовувався в одному з житлових будинків Херсона. Про це заявив організатор партії відеоблогер Анатолій Шарій, також відповідні фотографії та відео з'явилися на Facebook-сторінці херсонської партійного осередку його політсили, інформує портал vesti.ua.

"Родзинкою даного злочину є те, що офіс нашої політсили знаходився в житловому будинку ... Якби пожежники приїхали недостатньо вчасно, якби вогонь швидше перекинувся на інші квартири, це могло призвести до масових жертв ... Це ніякий не підпал, це натуральний теракт, який міг призвести до чималих жертвам серед мирного населення", - заявив Шарій.

У зв'язку з цим він підкреслив, що партія буде домагатися того, щоб до розслідування підключилася Служба безпеки України.

Крім того, партія оголосила нагороду в 50 тис. грн за надання відео камер спостереження з чітким зображенням нападників, а 100 тис. грн - за чітку і підтверджену інформацію про виконавців підпалу.

"Пару годин я займався цією справою, незважаючи на пізній час ... Я вже встиг отримати інформацію, перевірити ще раз її встиг, і я плюс-мінус розумію, хто саме організував цей злочин. Мене тепер одне питання цікавить - хто є замовником і з якою метою, власне. тому що ці люди, а я на 90% впевнений, що це вони, не роблять нічого просто так, для чого це потрібно було. Ми з'ясуємо обов'язково, для чого", - зазначив блогер.

Він також запевнив, що партія все одно відкриє новий офіс в Херсоні, а в разі якщо спалять і його, знову відкриє новий.

Пізніше Анатолій Шарій також подякував пожежникам за виїзд на місце події, пообіцявши преміювати їх.

"Якби не швидка робота пожежного розрахунку, Зеленському довелося б оголошувати черговий траур. Ми оголошуємо подяку пожежникам, які врятував людей в цьому будинку розрахунку і премію кожному з них в розмірі 10 тис. грн", - написав він.

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