25 трун згоріли під час пожежі у Львівській області

25 трун згоріли під час пожежі 22 січня в виставковому залі салону ритуальних послуг в Куликові (Жовківський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

"У ліквідації пожежі брали участь 16 чоловік та 5 одиниць техніки", - сказано в ньому.

Зазначається, що 22 січня в 18:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в Куликові.

На момент прибуття пожежних підрозділів до місця виклику зал ритуальних послуг був повністю охоплений вогнем, існувала загроза переходу вогню на поруч стояча будівля станції технічного обслуговування.

Рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації загоряння, однак велика кількість дерев'яних, легкозаймистих матеріалів і лакофарбових виробів ускладнювало гасіння пожежі.

В 19:03 пожежники локалізували пожежу, і в 19:39 повністю ліквідовано.

В результаті пожежі вогнем було знищено будівлю, 25 трун і 2 металопластикові вікна цегляного сусіднього двоповерхової будівлі.

Як повідомляли Українські Новини, 18 січня один з найбільших торгово-розважальних центрів Львова, який знаходиться на вул. Під Дубом 7б в центрі міста провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові.