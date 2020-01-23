підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
  • Новини
  • Події
  • 25 трун згоріли під час пожежі у Львівській області
23 січня 2020, четвер, 12:13 15
Події 2020-01-23T13:30:04+02:00
Українські Новини
25 трун згоріли під час пожежі у Львівській області

25 трун згоріли під час пожежі у Львівській області

Василь Трухан
пожежа

25 трун згоріли під час пожежі 22 січня в виставковому залі салону ритуальних послуг в Куликові (Жовківський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

"У ліквідації пожежі брали участь 16 чоловік та 5 одиниць техніки", - сказано в ньому.

Зазначається, що 22 січня в 18:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в Куликові.

На момент прибуття пожежних підрозділів до місця виклику зал ритуальних послуг був повністю охоплений вогнем, існувала загроза переходу вогню на поруч стояча будівля станції технічного обслуговування.

Рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації загоряння, однак велика кількість дерев'яних, легкозаймистих матеріалів і лакофарбових виробів ускладнювало гасіння пожежі.

В 19:03 пожежники локалізували пожежу, і в 19:39 повністю ліквідовано.

В результаті пожежі вогнем було знищено будівлю, 25 трун і 2 металопластикові вікна цегляного сусіднього двоповерхової будівлі.

Як повідомляли Українські Новини, 18 січня один з найбільших торгово-розважальних центрів Львова, який знаходиться на вул. Під Дубом 7б в центрі міста провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові.

 

Більше новин про: пожежа

Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими - Зеленський
"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук
Новини
Глава представництва ЄС запевняє в простоті отримання дозволу на в'їзд до ЄС з 2021 14:03
Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь, - "Укрметалургпром" 13:50
Чисельність населення України становить 37,3 млн осіб, - Дубілет 13:28 Доповнено
Китай закрив два багатомільйонні міста через спалах коронавірусу 13:25
В Україну не пропустили трьох російських політиків 13:25
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Фармкомпанію KRKA звинуватили в багаторічному підкупі лікарів, - ЗМІ 11:13 Інфографіка
Фонд гарантування продає активи VAB банку за 200 млн, хоча може отримати 8 млрд від екс-власника 11:29
більше новин
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Зеленський. Скріншот відео ВП
Бачу велике світло попереду: повна промова Зеленського в Давосі 18:59
більше новин
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok