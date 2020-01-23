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23 січня 2020, четвер, 11:41 364
Силові структури 2020-01-23T11:41:03+02:00
Українські Новини
Чиновники планують купити непотрібні армії бронеавтомобілі за завищеними цінами, - Бутусов

Чиновники планують купити непотрібні армії бронеавтомобілі за завищеними цінами, - Бутусов

Петро Стуженко
Юрій Бутусов, ЗСУ, Збройні сили України, Бронеавтомобіль, Козак-2, Міноборони України
Бронеавтомобіль Козак-2 Фото: прес-служба МО
Бронеавтомобіль Козак-2 Фото: прес-служба МО

Журналіст Юрій Бутусов розкритикував ідею покупки 140 бронеавтомобілів "Козак-2" для потреб ЗСУ. Пропозицію внесено в проект Держоборонзамовлення на 2020 рік, який поданий на затвердження міністрові оборони Андрію Загороднюку. Загальна вартість бронеавтомобілів близько 1,4 мільярда гривень.

Журналіст пояснює, що двовісні бронеавтомобілі масою в 15 тон, типу "Козак-2" і "Варта", не підходять для експлуатації у в'язкому чорноземі Донбасу. Подібна техніка придумана американцями для експлуатації в Африці та на Близькому Сході, і не придатна для військових дій в умовах АТО, де прохідність важка навіть для гусеничної техніки. Окрім того, важка 15 тонна машина дуже повільна і помітна - висока ймовірність виявлення та ураження.

"Подібні бронеавтомобілі схожі на захищений бронею автобус і застосовуються для дуже обмеженого кола завдань, оскільки вимагають або сухої погоди і твердого ґрунту, або хороших доріг. На випадок війни з РФ потрібна техніка, яка пройде скрізь і сховається всюди... досить економічна, яка може швидко перекинути на небезпечний напрям міномет, кулемет, ракетний комплекс, забрати поранених, підвезти боєприпаси і постачання. Подібні машини в Україні є ("Дозор", "Новатор", "Козак-1", "Кугуар", "Спартан"), якщо Міноборони поставить виробникам завдання під гарантії державних закупівель - з'являться і нові моделі. Але, технічне завдання на українські легкі бронеавтомобілі поставлено не буде - ВСУ не планує їх купувати в 2020 році взагалі, тільки 15-тонні машини", - обурюється журналіст.

Журналіст також поставив під сумнів прозорість закупівель, оскільки вони не враховують реальну потребу військ (ніхто не радився з бойовими командирами), а ціни на бронеавтомобілі завищені.

"Колісні бронеавтомобілі "Козак-2" армія планує купити за ціною приблизно в 10 мільйонів гривень, це не менше 400 тисяч доларів. Бюджет закупівлі партії в 140 машин - не менше 1,4 мільярда гривень. Ціна закладається приблизно на 2 мільйони вище, ніж при закупівлі 18-го року - сподіваюся, цього теж є якесь обґрунтування у тих, хто планує таку закупівлю",- коментує Бутусов.

Військовий експерт Юрій Колесников висловив більш жорстку оцінку покупці непотрібних на передовій бронеавтомобілів "Козак-2":

"Після передвиборної критики дій попередньої влади, суспільство і армія очікували реального припинення корупції на військові закупівлі. Вирішення цієї проблеми вимагає не створення нових "антикорупційних" структур, а зміни процедур закупівель військової техніки і озброєння. На жаль, після зміни влади, в Міноборони нічого не змінилося - практично неприховано, робиться спроба вкрасти тільки на одній закупівлю бронемашин близько 300 млн. грн. Більшість комплектуючих "Козак-2" - імпортні, після зміцнення гривні загальна ціна бронеавтомобіля повинна була знизитися, але згідно з проектом Держоборонзамовлення - кожен "Козак-2", істотно подорожчав... Розрекламовані РНБО і Міноборони, національні випробування проводилися для відводу очей і не впливали на вибір зразків техніки для подальшої участі в тендері. Та й сам тендер взагалі не проводився! Комісія на чолі з першим заступником міністра оборони Руснаком виконала роль ширми для корупційної оборудки", - вважає Колесніков.

Юрій Бутусов, вважає, що в Міноборони і на засідання комітету з оборони ВР потрібно запросити командирів бойових рот і батальйонів для розуміння реальних потреб армії і формування нової доктрини сучасних бойових дій. Оскільки зараз, наша армія організована і озброєна за стандартами 70-х років. "Однією з головних проблем ВСУ, є низька мобільність - армія малорухлива, прикута до позицій", - вважає експерт.

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