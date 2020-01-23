Шахтарі перекрили трасу "Львів - Рава-Руська" у Львівській області з вимогою виплати зарплати

Шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" 23 січня близько 10:00 перекрили міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.

Про це Українським Новинам повідомив представник профспілки шахтарів "Львіввугілля".

В акції протесту беруть участь близько 50 шахтарів.

За словами представника, шахтарі Львівської області досі не отримали зарплату за жовтень, листопад і грудень 2019 року.

Відзначається, що сума заборгованості становить 317,79 млн гривень.

Учасники акції протесту переходять трасу на пішохідному переході і не дають можливості проїхати автомобілям зі Львова на українсько-польському кордоні і в зворотному напрямку.

На місці події присутні співробітники поліції.

Як повідомляли Українські Новини, голова Незалежної профспілки гірників України Микола Волинець заявляє, що у вівторок близько 17:00 4 лідера незалежних профспілок державного підприємства "Львіввугілля" почали голодування в будівлі Львівської обласної державної адміністрації з вимогою погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям.