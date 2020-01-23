Скорик піде в мери Одеси

Микола Скорик балотуватиметься на пост мера Одеси від опозиції. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко в ефірі одеського телеканалу "Репортер", підкресливши професіоналізм і досвід кандидата на пост міського голови від Опозиційної платформи - За життя, інформує портал zagittya.com.ua.

Політик вважає, що опозиція має серйозні шанси на перемогу, оскільки Миколу Скорика як людини не лише слова, а й діла, готові підтримати одесити.

"На відміну від чинного мера Труханова, який працював на Порошенка, обвішаний кримінальними справами і який зрадив довіру виборців, Миколу Скорика знають і поважають в Одесі. Одесити, думаю, врахують все це під час виборчої компанії", - зазначив Співголова партії.

Микола Скорик у різний час очолював Одещину як губернатор, а також керував Одеською обласною радою. Як народний депутат він активно бореться за права жителів Одеси у Верховній Раді, домагаючись правди про події 2 травня, піднімаючи з парламентської трибуни такі важливі для міста і одеситів питання, як забудова прибережних територій, перейменування вулиць, невиконання місцевою владою покладених на неї функцій і багато іншого.