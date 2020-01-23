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23 січня 2020, четвер, 11:11 365
Верховна Рада і партії 2020-01-23T11:11:07+02:00
Українські Новини
Скорик піде в мери Одеси

Скорик піде в мери Одеси

Павло Твердохліб
Микола Скорик, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Бойко Юрій, Мер Одеси
Микола Скорик. Фото: platform.org.ua
Микола Скорик. Фото: platform.org.ua

Микола Скорик балотуватиметься на пост мера Одеси від опозиції. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко в ефірі одеського телеканалу "Репортер", підкресливши професіоналізм і досвід кандидата на пост міського голови від Опозиційної платформи - За життя, інформує портал zagittya.com.ua.

Політик вважає, що опозиція має серйозні шанси на перемогу, оскільки Миколу Скорика як людини не лише слова, а й діла, готові підтримати одесити.

"На відміну від чинного мера Труханова, який працював на Порошенка, обвішаний кримінальними справами і який зрадив довіру виборців, Миколу Скорика знають і поважають в Одесі. Одесити, думаю, врахують все це під час виборчої компанії", - зазначив Співголова партії.

Микола Скорик у різний час очолював Одещину як губернатор, а також керував Одеською обласною радою. Як народний депутат він активно бореться за права жителів Одеси у Верховній Раді, домагаючись правди про події 2 травня, піднімаючи з парламентської трибуни такі важливі для міста і одеситів питання, як забудова прибережних територій, перейменування вулиць, невиконання місцевою владою покладених на неї функцій і багато іншого.

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