Індійський металургійний магнат Лакшмі Міттал позитивно "вражений" роботою прем'єра Гончарука

Індійський бізнесмен та найбільший іноземний інвестор в Україні Лакшмі Міттал заявив, що вражений результатами роботи прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його команди за останні 6 місяців та підтвердив відсутність корупції у найвищих гілках влади в Україні. Про це він розповів під час "Українського сніданку 2020" на економічному форумі у Давосі.

"Ми дійсно найбільший іноземний інвестор в Україні з 2004 року. Я бачив кілька урядів, які приходили й уходили та можу сказати, що за такий короткий період правління нового уряду я дуже вражений тим, що ви робите, пане прем'єр-міністр", - заявив інвестор.

Він також додав, український уряд може розраховувати на іноземних інвесторів, як на своїх партнерів, бо саме так можна захистити інвестиції.

"Я абсолютно погоджуюсь з тим, що корупції на вищому рівні тепер немає в цій країні. У нас є корупція, але вона на нижчому рівні. І звичайно, що треба боротися з корупцією всюди. Але уряд може ставитись до нас, як до партнерів, а не просто як до інвестора. Бо без партнерства інвестиції не виживуть", - підсумував Лакшмі Міттал.