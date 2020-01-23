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  • Індійський металургійний магнат Лакшмі Міттал позитивно "вражений" роботою прем'єра Гончарука
23 січня 2020, четвер, 11:05 363
Політика 2020-01-23T11:05:01+02:00
Українські Новини
Індійський металургійний магнат Лакшмі Міттал позитивно "вражений" роботою прем'єра Гончарука

Індійський металургійний магнат Лакшмі Міттал позитивно "вражений" роботою прем'єра Гончарука

Сергій Паламаренко
Лакшмі Міттал, Олексій Гончарук, Давоський форум, Давос, Зарубіжні інвестори, інвестори
Лакшмі Міттал Фото: skif-m.org
Лакшмі Міттал Фото: skif-m.org

Індійський бізнесмен та найбільший іноземний інвестор в Україні Лакшмі Міттал заявив, що вражений результатами роботи прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його команди за останні 6 місяців та підтвердив відсутність корупції у найвищих гілках влади в Україні. Про це він розповів під час "Українського сніданку 2020" на економічному форумі у Давосі.

"Ми дійсно найбільший іноземний інвестор в Україні з 2004 року. Я бачив кілька урядів, які приходили й уходили та можу сказати, що за такий короткий період правління нового уряду я дуже вражений тим, що ви робите, пане прем'єр-міністр", - заявив інвестор.

Він також додав, український уряд може розраховувати на іноземних інвесторів, як на своїх партнерів, бо саме так можна захистити інвестиції.

"Я абсолютно погоджуюсь з тим, що корупції на вищому рівні тепер немає в цій країні. У нас є корупція, але вона на нижчому рівні. І звичайно, що треба боротися з корупцією всюди. Але уряд може ставитись до нас, як до партнерів, а не просто як до інвестора. Бо без партнерства інвестиції не виживуть", - підсумував Лакшмі Міттал.

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