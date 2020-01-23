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23 січня 2020, четвер, 10:23 5
Транспорт 2020-01-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Львів" перевів "прильоти" внутрішніх рейсів в старий термінал з 1 лютого

Аеропорт "Львів" перевів "прильоти" внутрішніх рейсів в старий термінал з 1 лютого

Василь Трухан
аеропорт Львів

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького (Львів) перевів з 1 лютого "прильоти" внутрішніх рейсів в старий термінал 1. Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"З 1 лютого прильоти внутрішніх рейсів будуть відбуватися в будівлі старого терміналу 1 (відльоти будуть відбуватися з міжнародного терміналу А)", - йдеться в повідомленні.

Такі зміни пов'язані з реконструкцією системи обробки багажу "Приліт" міжнародного терміналу А.

"Ми хочемо збільшити довжину багажної стрічки, а відповідно пропускної здатності каруселей внутрішніх і міжнародних рейсів, що дозволить нам поліпшити роботу аеропорту "Львів" в години пікового навантаження", - йдеться в повідомленні.

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