Аеропорт "Львів" перевів "прильоти" внутрішніх рейсів в старий термінал з 1 лютого

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького (Львів) перевів з 1 лютого "прильоти" внутрішніх рейсів в старий термінал 1. Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"З 1 лютого прильоти внутрішніх рейсів будуть відбуватися в будівлі старого терміналу 1 (відльоти будуть відбуватися з міжнародного терміналу А)", - йдеться в повідомленні.

Такі зміни пов'язані з реконструкцією системи обробки багажу "Приліт" міжнародного терміналу А.

"Ми хочемо збільшити довжину багажної стрічки, а відповідно пропускної здатності каруселей внутрішніх і міжнародних рейсів, що дозволить нам поліпшити роботу аеропорту "Львів" в години пікового навантаження", - йдеться в повідомленні.