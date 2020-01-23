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23 січня 2020, четвер, 10:21 394
Економіка 2020-01-23T11:45:02+02:00
Українські Новини
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процеду

Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Укрзалізниця, Сергій Лещенко, Валерій Шергін, Центр протидії корупції
Сергій Лещенко. Фото: Українське фото
Сергій Лещенко. Фото: Українське фото

Новопризначений член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко відкрито виступає за те, щоб залишити на посаді главу тендерного комітету філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ (ЦЗВ УЗ) Валерія Шергіна, який неодноразово фігурував у скандалах із закупівлями без проведення конкурсних процедур. Про це репортерам стало відомо від джерел в УЗ, повідомляє портал hubs.

Нагадаємо, Центр протидії корупції вже звинувачував Валерія Шергіна в порушенні законодавства про закупівлі. А в січні 2020 року низка ЗМІ з посиланням на сервіс Prozorro повідомила про те, що ЦЗВ УЗ допустив закупівлю природного газу без оголошення конкурентних торгів. Керівництво АТ "Укрзалізниця" ще з грудня минулого року ініціювало проведення службового розслідування порушень при цій закупівлі.

Наскільки відомо репортерам, внутрішнє службове розслідування закінчено з рекомендацією звільнити Валерія Шергина з займаної посади. Однак, як повідомляє джерело в УЗ, на його захист у відкриту виступив Сергій Лещенко (призначений на посаду члена НС 18 грудня 2019 року).

"Шергін заважав проведенню тендера на закупівлю газу останні 2 роки. Природно, є позиція його звільнити. Однак на сьогоднішній день новопризначений член правління відстоює його на посаді. Це відбувається в відкриту", - говорить джерело в УЗ.

Відповідаючи на питання, чому Сергій Лещенко виступає проти звільнення глави тендерного комітету ЦЗВ, джерело зазначило, що останній, швидше за все, "намагається в поточних умовах знайти захист у вищого керівництва і залишити можливість таких поставок, це дуже серйозні речі і великі гроші".

За його інформацією, історія з поставками газу в "Укрзалізницю" дуже непроста.

"За даними, які є на сьогодні, УЗ щорічно оголошувала ряд тендерів. Але, з незрозумілих причин, частина тендерів скасовували, а частину відправляли на умовну доопрацювання до тендерного комітету. Щорічно історія повторювалася. На сьогодні внутрішнє розслідування закінчено, є вимога звільнити Шергіна. але він (Лещенко - ред.) буде намагатися відволікати увагу від цього питання", - говорять в УЗ.

Сергій Лещенко був призначений членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" за квотою держави розпорядженням Кабінету Міністрів №1309-р від 18 грудня 2019 року. Разом з ним був призначений Олег Журавльов. Вони замінили на цій посаді Даніеля Білака і Костянтина Марьєвича. Як повідомляли ЗМІ, середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради "УЗ" вірогідно становить 588 тис. грн.

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