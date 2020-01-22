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22 січня 2020, середа, 19:44 168
Судова влада 2020-01-22T19:52:37+02:00
Українські Новини
Екс-мер Ірпеня Карплюк намагався покинути країну. Його зупинила повістка прокуратури

Екс-мер Ірпеня Карплюк намагався покинути країну. Його зупинила повістка прокуратури

Сергій Паламаренко
Володимир Карплюк, Ірпінь, Ірпінь Ірпінська міськпрокуратура
Володимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua
Володимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua

Підозрюваний в цілому ряді кримінальних злочинів, серед яких зловживання владою, організація незаконної забудови в м. Ірпінь (Київська область) і причетність до кількох вбивств - колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк намагався покинути територію України. Цьому стала на перешкоді повістка Ірпінської міської прокуратури з викликом на допит.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф", посилаючись на повідомлення Карплюка у соціальній мережі Facebook.

За словами колишнього мера Ірпеня, він отримав повістку на допит через одного зі своїх колишніх адвокатів. "Прокурори однозначно знали, що я збираюся летіти за кордон, що у мене куплені квитки на 22 число (22 січня) заздалегідь, й саме тому на середу, тобто на сьогодні, вони дали мені повістку. Я відклав свій відпочинок і прийшов до прокуратури" , - написав Карплюк.

За даними "Апострофа", раніше Карплюк вже намагався сховатися від правосуддя. Зокрема, в 2016 році він втік від обшуків і затримання до Польщі, в той час як його кум - мер Бучі Анатолій Федорук - "приймав" силовиків у справі про їхні спільні земельні та будівельні махінації.

У липні 2019 року, коли стало зрозуміло, що Карплюк програв вибори народних депутатів у виборчому окрузі №95 та не зможе скористатися депутатською недоторканністю, колишній мер Ірпеня також літав на кілька тижнів до Іспанії до свого друга та бізнес-партнера, екс-секретаря Ірпінської міської ради, забудовника проблемних житлових комплексів мікрорайону "Благодатний" Ігоря Вишнякова.

Це сталося після того, як Генеральна прокуратура викликала його для надання свідчень у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). У пошуках Карплюка до Ірпіня приїжджав особисто генпрокурор Юрій Луценко.

Однак отримавши, як припускають журналісти, корупційним способом гарантії своєї безкарності в прокуратурі Київської області, Карплюк повернувся в Ірпінь.

Потім, ймовірно, за наполяганням Карплюка Ірпінська міськрада протизаконно оголосив "бойкот" прокурору Києво-Святошинського району та припинила на 1 день свою роботу, оскільки прокуратура почала припиняти незаконні будівництва бізнес-партнерів Карплюка, зокрема, великий проект житлового комплексу (ЖК) "Синергія Сіті" на екологічно небезпечній заплаві річки Ірпінь.

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