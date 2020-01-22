Гендиректор "Київметробуду" Салій пообіцяв розібратися з розкраданням коштів на будівництво метро

Генеральний директор, призначений наглядовою радою Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Київметробуд", Костянтин Салій заявив, що має намір розібратися, куди були витрачені виділені в якості авансу 2,6 млрд гривень на будівництво продовження "зеленої" гілки Київського метрополітену від станції "Сирець" до нової станції "Виноградар" і сподівається на взаємодію з правоохоронцями у встановленні особистостей винних.

Про це він повідомив в середу, 22 січня, на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

Новий гендиректор також зазначив, що має намір провести аудит. "З тисячі співробітників сто п'ятдесят працюють в апараті управління, це не врахуючи охоронців, прибиральниць і т.д. Тобто, безпосередньо на будівництві зайняті приблизно чоловік п'ятсот", - сказав Салій.

На його думку, потрібно розбиратися конкретно з кожним випадком, щоб не було заручників ситуації, які постраждали від нерозумних рішень колишнього керівництва "Київметробуду". Надалі він має намір підвищити заробітну плату співробітників, які реально зайняті на будівництві.

Що стосується зриву термінів будівництва, Салій заявив, що будуть задіяні всі ресурси, щоб скоротити відставання, але це не повинно пройти на шкоду технології та якості.

Головний інженер проекту будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін заявив на прес-конференції, що в період, коли будівництвом займалися професіонали, були проведені масштабні підготовчі роботи, проте керівництво в особі колишнього гендиректора Василя Кобиля відсторонило фахівців від роботи, що призвело до зриву графіка та порушення технологічного ланцюжка. "Із запланованих 500 метрів огороджувальних конструкцій виконано лише 81 метр", - навів приклад Шатайкін.

Також, за словами інженера, закупівлею обладнання займалися люди, які не мають поняття про будівництво метро та небезпеку київського ґрунту. В результаті були придбані 3 прохідницькі машини, 2 з яких на сьогоднішній день вже зламані.

Голова наглядової ради "Київметробуду" Олег Токарев, що представив на прес-конференції нового гендиректора, заявив, що на сьогоднішній день "Київметробуд", на жаль, "перетворився з унікального підприємства, зайнятого будівництвом стратегічно важливого для столиці метро, ​​на об'єкт політичних розглядів і майданчик для наживи зацікавлених осіб".

У свою чергу, гендиректор Салій зазначив, що, можливо, один з власників пакету акцій компанії "Сергій Кияшко почав відчувати брак у коштах і звернувся за допомогою до політиків".

Говорячи про арешт рахунків "Київметробуду", Салій заявив, що, очевидно, для цього настав момент і висловив надію на партнерство з правоохоронцями. "Будемо разом розбиратися, куди пішли гроші", - сказав гендиректор.

Керуючий партнер юридичної фірми "Ільяшев і партнери" Михайло Ільяшев в свою чергу заявив, що призначення Костянтина Салія пройшло відповідно до вимог закону. "Питання законності не стоїть", - зазначив він, однак припустив, що особи, які не вдоволені таким рішенням, можуть намагатися юридично перешкоджати діяльності нового керівництва "Київметробуду".

Нагадаємо, Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на гроші на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів, про що 17 січня 2020 року повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора України. Надалі прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Раніше на зборах акціонерів ПАТ "Київметробуд" 17 грудня 2019 року гендиректором був призначений Олександр Метелиця. Однак наказом Міністерства юстиції до Єдиного державного реєстру (ЄДР) була повернута запис про те, що гендиректором компанії є звільнений наглядовою радою ПАТ Василь Кобиль, в період керівництва якого й були витрачені 1,6 млрд гривень з авансу в 2,6 млрд гривень на будівництво метро в напрямку Виноградаря в Києві.