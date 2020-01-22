"Київметробуд" має працювати на киян, а не мафію!" - генеральний директор Костянтин Салій

Гендиректор "Київметробуду" Костянтин Салій і Глава наглядової ради підприємства Олег Токарев заявили, що для нормалізації ситуації навколо підприємства необхідне втручання вищих посадових осіб держави. В іншому випадку найважливіший для столиці інфраструктурний проект - будівництво нової гілки метро на Виноградар опиниться під загрозою зриву через жорсткі політичні розбірки, в які втягнуто підприємство.

"Те що зараз відбувається не має нічого спільного з прямими функціями "Київметробуду" - проведенням будівництва та забезпеченням безпеки робіт. Результатом такої ситуації неминуче стане зміщення термінів будівництва виноградарської ділянки на невизначений час, оскільки вже зараз відставання від запланованого графіка робіт становить 8-9 місяців ", - зазначив Олег Токарев.

За словами представника акціонерів "Київметробуду", замість проведення будівельних робіт підприємство втягнуто в жорсткі політичні розборки, які не мають нічого спільного з його прямими функціями - проведенням будівництва та забезпеченням безпеки робіт. Результатом такої ситуації неминуче стане зміщення термінів будівництва виноградарської ділянки на невизначений час, оскільки вже зараз відставання від запланованого графіка робіт становить 8-9 місяців.

"З метою нормалізації ситуації представники понад 60% голосів акціонерів в повній відповідності з законодавством призначили генеральним директором підприємства Костянтина Салія. Призначений раніше гендиректором компанії Олександр Метелиця, який має майже 30-річний досвід метробудування, приступить до керівництва будівельних робіт в якості першого заступника гендиректора, забезпечивши змінний графік будівництва в чотири зміни. Завдання нового керівництва підприємства - в короткі терміни реанімувати будівництво метро на належному рів небезпечно, максимально скоротивши сьогоднішнє більш ніж 8-місячне відставання від графіків", - повідомив Олег Токарев.

Керуючий партнер юридичної компанії "Ільяшев і Партнери" Михайло Ільяшев заявив, що призначення новим гендиректором ПАТ "Київметробуд" Костянтина Салія юридично обґрунтоване і не має ніяких шансів для оскарження. "Пан Салій внесений до реєстру як генеральний директор з дотриманням всіх процедур", - підкреслив юрист.

"Міністр юстиції Малюська з незрозумілих причин, які, думаю, дуже скоро вже зацікавлять Президента країни, закликає до зняття з посади нового гендиректора, - коментує Олег Токарев. - Ми повинні прекрасно усвідомлювати, до чого призведе такий крок. А саме - до повернення керівництвом "Київметробуду" попереднього керівника Василя Кобиля, при якому відбулося розкрадання 1,6 млрд грн виділених на будівництво і продовженням ситуації, коли замість реального будівництва гроші киян будуть йти в невідомому напрямку".

Призначений наглядовою радою підприємства генеральним директором Костянтин Салій заявив, що його призначення власниками в особі оновленого Наглядової Ради підприємства пройшло в повній відповідності з усіма юридичними процедурами. "У мене як у генерального директора підприємства є повне розуміння всіх необхідних для нормалізації ситуації кроків. А саме - проведення загальної інвентаризації всіх матеріально-технічних ресурсів; звернення до правоохоронних органів щодо розкрадань грошових коштів, які повинні були бути направлені на будівництво, але пішли в невідомому напрямку; санація і підвищення заробітної плати всім професіоналам, роботягам і прискорення будівельних робіт ".

За словами Костянтина Салія, істотний зрив будівництва метрополітену категорично не влаштовує київську громаду і, здійснивши кадрові зміни, власники підприємства зробили максимум можливого для відновлення будівництва київського метро.