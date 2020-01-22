"Фармак" відзначає зростання довіри українців до ліків вітчизняного виробництва

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає зростання довіри українців до ліків вітчизняного виробництва.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У ці дні в Давосі на Міжнародному економічному форумі обговорюють глобальні питання в різних сферах: економіка, екологія, охорона здоров’я та інші. Усі теми дуже актуальні для сучасного суспільства в усьому світі. Потреба людства в сучасних, ефективних лікарських засобах із кожним роком зростає. Фармацевтичний ринок – один із найдинамічніших у світі у зв’язку зі швидким розширенням асортименту лікарських засобів і високим попитом на них. Згідно з даними IQVIA глобальні витрати на лікарські засоби у 2018 році досягли 1,2 трлн доларів, а до 2023 року перевищать 1,5 трлн доларів", - сказав виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

За його словами, Україна кожного року покращує свої позиції на світовій фармацевтичній арені.

"За даними IQVIA (проект MIDAS) за результатами 2018 року український фармринок посів 41 місце серед усіх країн, піднявшись за два роки на 5 позицій. У Європі Україна займає 21-е місце. Тобто українська фарма стає з кожним роком дедалі більш знаною й у світі – у 2019 році ліки "Фармак" купували у 28 країнах. Сьогодні експорт "Фармак" перевищує 22% продажів. Найближчим часом хочемо розширити карту своєї присутності. Важливо, що внутрішні тренди спрямовані на збільшення довіри до українських фармвиробників. Якщо у 2009 році українці споживали 29% ліків українського виробництва, то зараз приблизно 40%", - зазначив Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.